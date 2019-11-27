Звезда "Дома-2" Виктория Боня рассказала о романах с миллионерами и своём бизнесе





Известно, что Виктория Боня выросла без отца. В 16 лет девушка приехала жить в Москву. По её словам, главной целью в столице была работа. Ей приходилось обманывать работодателей и говорить, что у нее есть московская прописка, а сама девушка приехала из Краснокаменска.В 2006 году Виктория Боня попала в телевизионный проект "Дом-2". Там она сначала строила отношения со Степаном Меньщиковым. Однако в 2007 году она ушла за периметр и до сих пор говорит о том, что благодаря участию в телешоу обрела популярность. В итоге она стала ведущей программы "Cosmopolitan", которая выходила на ТНТ.В 2010 году у Виктории Бони начался роман с Алексом Смерфитом. Она переехала к своему возлюбленному в Монако. У пары родилась дочь, но свои отношения они так и не узаконили. В итоге пара рассталась, но Боня никогда не сидела сложа руки и на сегодняшний день только реклама в ее личном Instagram стоит порядка 150 тысяч рублей.В этом году знаменитость вместе со своей дочкой переехала жить в Лондон. В личной жизни Виктории также начались перемены к лучшему, но личность любимого человека она пока оставляет в тайне.