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Андрей Разин: «От всей души хочу поздравить Серёжу Жукова с грандиознейшим успехом этого года»

В социальной сети Instagram Андрей Разин от всей души поздравил Сергея Жукова с «грандиознейшим успехом этого года». Также продюсер опубликовал совместную фотографию с солистом группы «Руки вверх».
Андрей Разин: «От всей души хочу поздравить Серёжу Жукова с грандиознейшим успехом этого года»

Андрей Разин часто высказывает в социальных сетях мнение о российских знаменитостях. Сегодня продюсер «Ласкового мая» опубликовал снимок, на котором запечатлен он с друзьями и Сергеем Жуковым. В комментарии знаменитость написал, что искренне поздравляет солиста группы «Руки вверх» с «грандиознейшим успехом этого года». Андрей Разин отметил, что еще не наступило 1 декабря, а Сергей Жуков уже занимает первое место по количеству проданных билетов на его концерты, а группа «Ласковый май» идёт на втором месте.

Также продюсер написал: «Навряд ли нам удастся победить Серёжу Жукова, но мы его безумно любим и уважаем». Андрей Разин считает певца прекрасным семьянином и благодарит его родителей за талантливого сына. В конце поста знаменитость пожелал своему коллеге по сцене творческих успехов и сравнил его с Майклом Джексоном.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:05

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