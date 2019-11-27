Андрей Разин: «От всей души хочу поздравить Серёжу Жукова с грандиознейшим успехом этого года»

Андрей Разин часто высказывает в социальных сетях мнение о российских знаменитостях. Сегодня продюсер «Ласкового мая» опубликовал снимок, на котором запечатлен он с друзьями и Сергеем Жуковым. В комментарии знаменитость написал, что искренне поздравляет солиста группы «Руки вверх» с «грандиознейшим успехом этого года». Андрей Разин отметил, что еще не наступило 1 декабря, а Сергей Жуков уже занимает первое место по количеству проданных билетов на его концерты, а группа «Ласковый май» идёт на втором месте.Также продюсер написал: «Навряд ли нам удастся победить Серёжу Жукова, но мы его безумно любим и уважаем». Андрей Разин считает певца прекрасным семьянином и благодарит его родителей за талантливого сына. В конце поста знаменитость пожелал своему коллеге по сцене творческих успехов и сравнил его с Майклом Джексоном.