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Стало известно, что грязный воздух может вызвать глаукому

Широко известно о невероятном вреде для организма вследствие нахождения в загрязненной среде. Теперь медики сообщают о том, что грязный воздух может вызвать глаукому.

Новое исследование влияния загрязненного воздуха в населенных пунктах относительно здоровья предоставило настораживающие результаты. Ученым удалось выяснить, что возникающие в результате сжигания топлива химические частицы повреждают сетчатку глаза и повышают риск развития глаукомы на 6%. Это заболевание чревато некрозом зрительных тканей, которые могут привести к полной слепоте. Во всем мире от этого недуга страдает около 60 млн человек. Основной принцип негативного воздействия состоит в сужении кровеносных сосудов. Из-за этого зрительные нервы больного испытывают дефицит кислорода и отмирают.

Подобным воздействием обладают химикаты, испарения которых повышают общую концентрацию вредных веществ в атмосфере города. Обычно она усиливается из-за работы автомобилей и разнообразных химпредприятий. Британские медики изучили около 100 тысяч жителей Лондона и пришли к неутешительному выводу. Оказалось, что грязный воздух был основной причиной гипертонии, нарушения функций сосудов и сбоев в работе нервной системы. Была отмечена закономерность между степенью загрязненности того или иного района населенного пункта и вероятностью заболеть глаукомой.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 22:00

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