Учёные назвали сигнализирующие о диабете проблемы с кожей





Согласно результатам исследования, в Германии от диабета страдают более 7 миллионов человек, и из них у 50 % имеются проблемы с кожей, свидетельствующие о неадекватной терапии. Если знать о наличии такой связи, можно вовремя обратить внимание на заболевание и пройти соответствующее обследование. По словам профессора Клаудии Пфелер, современной медицине известно о порядка 50 кожных патологий, которые развиваются на фоне нарушения обмена веществ.отметила специалист.Самый распространённый признак диабета II типа, по словам учёных, – это появившиеся на предплечье, голени и ступнях коричневые пятна, что свойственно для 70 % пациентов. По мере лечения от заболевания такая пигментация исчезает.Другой маркер диабета II типа – грибковые инфекции, сопровождающиеся зудом. В случае неэффективности противогрибковых средств настоятельно рекомендуется проверить уровень сахара в крови. Если подозрения на диагноз подтвердятся, следует обратиться за помощью к врачу, поскольку через поврежденную ногтевую пластину в организм смогут проникнуть патогенные микроорганизмы, которые спровоцируют опасную для жизни инфекцию - рожистое воспаление. Заболевание начинается ярким покраснением, быстро распространяется по лицу и голеням. На патологию организм реагирует повышением температуры тела и ознобом.Нередко люди с диабетом страдают от кожного зуда и шелушения. Если эти симптомы не снижаются медикаментозными средствами, следует проверить работу почек.Специалисты рекомендуют с целью профилактики проблем с кожей применять мочевину, витамин E, алоэ вера, пантенол, глицерин, но только после консультации с врачом.