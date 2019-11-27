АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы 7 продуктов, которые быстро поднимут…
EUR 70.52 USD 64.02
Курс валют на 27.11.2019

Учёные назвали сигнализирующие о диабете проблемы с кожей

Учёные из Германии назвали проблемы с кожей, которые сигнализируют о наличии в организме диабета, учитывая, что сам заболевший может даже не подозревать о недуге. В то же время крайне важно своевременно диагностировать патологию, для того чтобы лечение проходило максимально эффективно.

Согласно результатам исследования, в Германии от диабета страдают более 7 миллионов человек, и из них у 50 % имеются проблемы с кожей, свидетельствующие о неадекватной терапии. Если знать о наличии такой связи, можно вовремя обратить внимание на заболевание и пройти соответствующее обследование. По словам профессора Клаудии Пфелер, современной медицине известно о порядка 50 кожных патологий, которые развиваются на фоне нарушения обмена веществ. «Мы полагаем, что провоцирующим фактором этого являются ослабленный иммунитет и воспалительные процессы в организме», – отметила специалист.

Самый распространённый признак диабета II типа, по словам учёных, – это появившиеся на предплечье, голени и ступнях коричневые пятна, что свойственно для 70 % пациентов. По мере лечения от заболевания такая пигментация исчезает.

Другой маркер диабета II типа – грибковые инфекции, сопровождающиеся зудом. В случае неэффективности противогрибковых средств настоятельно рекомендуется проверить уровень сахара в крови. Если подозрения на диагноз подтвердятся, следует обратиться за помощью к врачу, поскольку через поврежденную ногтевую пластину в организм смогут проникнуть патогенные микроорганизмы, которые спровоцируют опасную для жизни инфекцию - рожистое воспаление. Заболевание начинается ярким покраснением, быстро распространяется по лицу и голеням. На патологию организм реагирует повышением температуры тела и ознобом.

Нередко люди с диабетом страдают от кожного зуда и шелушения. Если эти симптомы не снижаются медикаментозными средствами, следует проверить работу почек.

Специалисты рекомендуют с целью профилактики проблем с кожей применять мочевину, витамин E, алоэ вера, пантенол, глицерин, но только после консультации с врачом.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Валентина Матвиенко призвала существенно снизить налоги для малого и среднего бизнеса в…
«Не знаю, что происходит»: Гоген Солнцев прокомментировал снимки Екатерины Терешкович из…
Звезда "Дома-2" Виктория Боня рассказала о романах с миллионерами и своём…
Глава Honor рассказал, почему V30 с поддержкой 5G получился таким…
Меган Маркл родит второго ребенка за пределами…
Звезда проекта "Дом-2" Надежда Ермакова рассталась с…
Nissan и Dongfeng презентовали совместный внедорожник Venucia…
Кинокритики назвали фильм, который получит "Оскар" в 2020…
Владимир Пресняков вспомнил, как шесть раз подряд пел «Стюардессу по имени Жанна» на…
Учёные назвали сигнализирующие о диабете проблемы с…
Андрей Разин: «От всей души хочу поздравить Серёжу Жукова с грандиознейшим успехом этого…
Игорь Николаев напомнил о своей первой песне, прозвучавшей на…
Новый сервис Samsung превратит смартфоны компании в игровые…
Светлана Лобода анонсировала выход нового альбома «Sold…
Названы 7 продуктов, которые быстро поднимут…
Модели АвтоВАЗа получат скидки в рамках "Черной…
«Я сделал все, чтобы он остался»: Дмитрий Борисов высказался об отношениях с Андреем…
Audi анонсировала массовое сокращение сотрудников ради производства…
На YouTube-канале BadComedian раскритиковали сразу 3 российских…
Huawei представила в России беспроводные наушники FreeBuds…
«Можем оба сорваться»: Анжелика Варум рассказала о ссорах с Леонидом…
Астрономы рассказали, почему человечеству грозит…
Катрин Денев остаётся в больнице после…
Родители пытаются помирить ведущую "Дома-2" Ольгу Бузову с…
Специалисты дали 5 советов, чтобы улучшить…
Дана Борисова отметила два с половиной года "трезвости и…
Треть россиян отказывается переходить на…
"Чувствую себя неловко": Юлия Савичева отказывается сниматься в откровенных…
Сбербанк упростил процедуру смены телефонного номера для получения уведомлений об операциях по…
Звезда "Дома-2" Татьяна Строкова пожаловалась на проблемы со…
Владислав Резник увидел сына впервые за 20…
Honor представила новые ноутбуки серии MagicBook на процессорах от…
Хореограф Алла Сигалова 9 лет была любовницей женатого…
Психологи назвали признаки «неправильных» друзей, от которых лучше…
Могилу Юлии Началовой на Троекуровском кладбище завалили…
Эксперт рассказал о способах защиты от мошенников на сайтах…
Вера Брежнева на фоне слухов о разводе пообещала поклонникам «прекрасную…
Эксперты рассказали, какие сладости нужно покупать детям на Новый…
Алика Смехова победила в номинации "Кино…
Xiaomi представила недорогую «умную» лампу с голосовым…
Просмотреть все новости