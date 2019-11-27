Игорь Николаев напомнил о своей первой песне, прозвучавшей на ТВ
Игорь Николаев опубликовал в Instagram-аккаунте архивный клип исполнителя Тыниса Мяги на песню "Секундомер". В комментарии знаменитый композитор напомнил, что данная композиция была его первой, прозвучавшей на ТВ.
Игорь Николаев часто публикует в социальных сетях архивные фотографии и видео, напоминая поклонникам о том, что происходило в его жизни. Недавно исполнитель показал ролик, записанный почти 40 лет назад. В комментарии к публикации в Instagram Игорь Николаев написал: "Моя первая композиция, прозвучавшая на ТВ. Мне 20 лет, Тынису Мяги 30 лет. Песня к Олимпиаде-80, в стиле задорного комсомольского диско!". Также композитор отметил, что это время вызывает у него самые тёплые чувства. Недавно Игорь Николаев разговаривал с Тынисом Мяги по телефону и сообщил, что тот жив и здоров, занимается творчеством и вообще молодец.
Подписчики начали писать, что все песни, написанные Игорем Николаевым, являются хитами. Многие поблагодарили композитора за опубликованные кадры. За несколько минут видео просмотрели более 12 000 пользователей Сети.
Игорь Николаев часто публикует в социальных сетях архивные фотографии и видео, напоминая поклонникам о том, что происходило в его жизни. Недавно исполнитель показал ролик, записанный почти 40 лет назад. В комментарии к публикации в Instagram Игорь Николаев написал: "Моя первая композиция, прозвучавшая на ТВ. Мне 20 лет, Тынису Мяги 30 лет. Песня к Олимпиаде-80, в стиле задорного комсомольского диско!". Также композитор отметил, что это время вызывает у него самые тёплые чувства. Недавно Игорь Николаев разговаривал с Тынисом Мяги по телефону и сообщил, что тот жив и здоров, занимается творчеством и вообще молодец.
Подписчики начали писать, что все песни, написанные Игорем Николаевым, являются хитами. Многие поблагодарили композитора за опубликованные кадры. За несколько минут видео просмотрели более 12 000 пользователей Сети.