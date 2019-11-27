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Игорь Николаев напомнил о своей первой песне, прозвучавшей на ТВ

Игорь Николаев опубликовал в Instagram-аккаунте архивный клип исполнителя Тыниса Мяги на песню "Секундомер". В комментарии знаменитый композитор напомнил, что данная композиция была его первой, прозвучавшей на ТВ.
Игорь Николаев напомнил о своей первой песне, прозвучавшей на ТВ

Игорь Николаев часто публикует в социальных сетях архивные фотографии и видео, напоминая поклонникам о том, что происходило в его жизни. Недавно исполнитель показал ролик, записанный почти 40 лет назад. В комментарии к публикации в Instagram Игорь Николаев написал: "Моя первая композиция, прозвучавшая на ТВ. Мне 20 лет, Тынису Мяги 30 лет. Песня к Олимпиаде-80, в стиле задорного комсомольского диско!". Также композитор отметил, что это время вызывает у него самые тёплые чувства. Недавно Игорь Николаев разговаривал с Тынисом Мяги по телефону и сообщил, что тот жив и здоров, занимается творчеством и вообще молодец.

Подписчики начали писать, что все песни, написанные Игорем Николаевым, являются хитами. Многие поблагодарили композитора за опубликованные кадры. За несколько минут видео просмотрели более 12 000 пользователей Сети.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:58

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