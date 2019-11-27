Игорь Николаев напомнил о своей первой песне, прозвучавшей на ТВ

Игорь Николаев часто публикует в социальных сетях архивные фотографии и видео, напоминая поклонникам о том, что происходило в его жизни. Недавно исполнитель показал ролик, записанный почти 40 лет назад. В комментарии к публикации в Instagram Игорь Николаев написал:. Также композитор отметил, что это время вызывает у него самые тёплые чувства. Недавно Игорь Николаев разговаривал с Тынисом Мяги по телефону и сообщил, что тот жив и здоров, занимается творчеством и вообще молодец.Подписчики начали писать, что все песни, написанные Игорем Николаевым, являются хитами. Многие поблагодарили композитора за опубликованные кадры. За несколько минут видео просмотрели более 12 000 пользователей Сети.