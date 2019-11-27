Новый сервис Samsung превратит смартфоны компании в игровые консоли





Компания Samsung Electronics сообщила о готовности к использованию сервиса, открывающего возможность игры на смартфонах по аналогии с консолями. Продукт получил название PlayGalaxy Link, а его работа изначально будет проведена на территории нескольких государств. Примечательно, что в список последних вошла и Россия.Сервис PlayGalaxy Link поможет игрокам вести стриминг своего игрового процесса с ПК на смартфоны, а также представит функцию игры посредством локальной беспроводной сети либо систему сотовой связи стандарта 4G и 5G. Новинка от южнокорейской компании является аналогом GameStream от Nvidia и вышедшего ранее Steam Link. Помимо этого, стоит отметить, что для повышения удобства пользователей и эргономичного погружения в процесс развлечения для смартфонов предусмотрены специальные контроллеры. Подключить их можно напрямую через кабель либо посредством Bluetooth-модуля.На сегодня фирменное ПО от Samsung распространяется с приставкой «бета» в названии. Скачать PlayGalaxy Link можно из магазина приложений Galaxy Store. Первоначально доступ к программе должны были получить только собственники моделей Galaxy Note10 либо 10+, однако теперь игровая новинка может быть скачана пользователями Galaxy S10. Южнокорейский производитель отмечает, что в начале декабря будет добавлена поддержка сервиса для более широкого спектра устройств, включая смартфон с гибким дисплеем, а также линейки Galaxy S9, Note9 и A90.