Светлана Лобода анонсировала выход нового альбома «Sold Out»

Светлана Лобода решила порадовать преданных поклонников и рассказала о своих планах. Исполнительница опубликовала в Instagram фотографию, на которой она запечатлена с растрёпанными волосами и смотрит прямо в камеру. В комментарии знаменитая певица написала, что в этом году отказалась от отпуска и долго не гастролировала, поскольку находилась в студии и записывала новый материал. Сегодня она может рассказать, что уже через несколько дней состоится релиз «Мира Мало». Также 6 декабря открываем предзаказ альбома «Sold Out» и его первый хит, а 13 декабря альбом будет открыт.Знаменитость сообщила, что с выходом композиции «Мира Мало» слушатели попрощаются с полюбившейся им Светланой Лободой и ее привычным звучанием, поскольку в дальнейшем фанатов ждёт новый звук и новый хит. Подписчики написали, что с нетерпением ждут выхода альбома и песен. Меньше чем за один час публикация набрала более 33 000 лайков.