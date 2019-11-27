Астрономы рассказали, почему человечеству грозит уничтожение





Астрофизик из Гарвардского университета Абрахам Леб известен в научном сообществе не только как исследователь черных дыр, но и как ярый поклонник межзвездной колонизации. Он является участником проекта Breakthrough Starshot, который разрабатывает космические корабли. Причиной такого увлечения эксперт называет безысходный конец цивилизации в случае неудачи в усовершенствовании полетов в космосе. В первую очередь, катастрофа может исходить со стороны Солнца. Уже сейчас человечество может наблюдать негативные последствия глобального потепления, которое со временем будет усиливаться.Известно, что каждая звезда во Вселенной имеет продолжительность жизни. В зависимости от массы и содержащихся химических элементов, небесные тела могут увеличиться до баснословных размеров, взрываясь в виде сверхновых. Солнце ожидает иная участь - поскольку оно является сравнительно небольшим, последние годы звезда проведет в виде красного гиганта, который сбросит свои внешние слои атмосферы. В результате - вся жизнь на Земле может исчезнуть из-за резкого повышения температур и радиации. На месте светила останется только белый карлик и новая туманность. Поэтому ученые настаивают на развитии технологий для избежания подобного конца цивилизации.