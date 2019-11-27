Астрономы рассказали, почему человечеству грозит уничтожение
Физические процессы, происходящие внутри Солнца, могут ускорить конец цивилизации на Земле. Астрономы рассказали, почему человечеству грозит уничтожение со стороны светила.
Астрофизик из Гарвардского университета Абрахам Леб известен в научном сообществе не только как исследователь черных дыр, но и как ярый поклонник межзвездной колонизации. Он является участником проекта Breakthrough Starshot, который разрабатывает космические корабли. Причиной такого увлечения эксперт называет безысходный конец цивилизации в случае неудачи в усовершенствовании полетов в космосе. В первую очередь, катастрофа может исходить со стороны Солнца. Уже сейчас человечество может наблюдать негативные последствия глобального потепления, которое со временем будет усиливаться.
Известно, что каждая звезда во Вселенной имеет продолжительность жизни. В зависимости от массы и содержащихся химических элементов, небесные тела могут увеличиться до баснословных размеров, взрываясь в виде сверхновых. Солнце ожидает иная участь - поскольку оно является сравнительно небольшим, последние годы звезда проведет в виде красного гиганта, который сбросит свои внешние слои атмосферы. В результате - вся жизнь на Земле может исчезнуть из-за резкого повышения температур и радиации. На месте светила останется только белый карлик и новая туманность. Поэтому ученые настаивают на развитии технологий для избежания подобного конца цивилизации.
Астрофизик из Гарвардского университета Абрахам Леб известен в научном сообществе не только как исследователь черных дыр, но и как ярый поклонник межзвездной колонизации. Он является участником проекта Breakthrough Starshot, который разрабатывает космические корабли. Причиной такого увлечения эксперт называет безысходный конец цивилизации в случае неудачи в усовершенствовании полетов в космосе. В первую очередь, катастрофа может исходить со стороны Солнца. Уже сейчас человечество может наблюдать негативные последствия глобального потепления, которое со временем будет усиливаться.
Известно, что каждая звезда во Вселенной имеет продолжительность жизни. В зависимости от массы и содержащихся химических элементов, небесные тела могут увеличиться до баснословных размеров, взрываясь в виде сверхновых. Солнце ожидает иная участь - поскольку оно является сравнительно небольшим, последние годы звезда проведет в виде красного гиганта, который сбросит свои внешние слои атмосферы. В результате - вся жизнь на Земле может исчезнуть из-за резкого повышения температур и радиации. На месте светила останется только белый карлик и новая туманность. Поэтому ученые настаивают на развитии технологий для избежания подобного конца цивилизации.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:37