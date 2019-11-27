Специалисты дали 5 советов, чтобы улучшить настроение





Для того, чтобы быстро поднять настроение, утверждают эксперты, можно употребить в пищу сладкие фрукты. Достаточно съесть один из своих любимых фруктов, чтобы общий эмоциональный фон сразу же немного улучшился. Главное, чтобы выбранный фрукт был сладким, поскольку это очень важно для работы мозга. При этом отмечается, что хорошо усваиваются в организме не только свежие, но и консервированные фрукты. Второй совет заключается в том, чтобы как можно больше находиться на свежем воздухе. Напряженность и усталость чаще всего сводят практически все потребности человека ко сну, а нехватка кислорода в доме или офисе почти всегда приводит к апатии и бессилию. Чтобы избавиться от подобных ощущений, можно прогуляться в местах, где немного людей и большое количество растительности. Не зря чистый воздух иногда называют лучшим лекарством. Поможет поднять настроение и обычная разминка. В моменты, когда человек чувствует внутреннее эмоциональное напряжение, ему помогут простые физические упражнения, которые отвлекут от неприятных мыслей и приободрят.Для того, чтобы улучшить эмоциональный фон, эксперты также советуют заняться каким-нибудь несложным, но полезным делом. Для примера, можно вспомнить о давно отложенных делах и задачах, выполнение которых не требует больших усилий и откладывалось из-за нехватки времени. Упорядоченность в делах, утверждают специалисты – ближайший путь к хорошему настроению. Наконец, последний совет для тех, чье настроение оказалось под угрозой, заключается в анализе ситуации. В этом случае рекомендуется сесть и детально осмыслить все те ситуации и моменты, которые приводят к возникновению негативных эмоций. Возможно, поиск причин и их систематизация помогут обрести дополнительную стабильность и душевное спокойствие.