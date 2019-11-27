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Катрин Денев остаётся в больнице после инсульта

Катрин Денев остаётся в больнице после перенесённого инсульта. Актриса столкнулась с ним во время съёмок ленты «De Son Vivant» и была экстренно доставлена в медучреждение.
Катрин Денев остаётся в больнице после инсульта

Денев в свои 76 лет исполняет одну из ключевых ролей в ленте Эммануэля Берко. В клинику после инсульта её доставили 6 ноября. Местом размещения знаменитости стала клиника, которая работает по профилю лечения и восстановления людей после инсульта. Впоследствии родственники знаменитости перевели её в частную парижскую клинику фонда Ротшильда.

На минувшей неделе представитель актрисы заявил об улучшении её самочувствия. При этом Катрин Денев продолжит лечение в медучреждении до своего полного восстановления. За последние годы актриса делала мало перерывов на фоне плотного трудового графика. Она участвовала в съёмках 5 фильмов в 2017-м, после чего сыграла роли в 2-х других в 2018-м. В текущем году Денев запланировала съёмки в 3-х фильмах. Актриса побывала на Веницианском фестивале в начале текущего года для присутствия на дебютном показе фильма «Правда» от Хирокадзу Корээда.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:29

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