Родители пытаются помирить ведущую "Дома-2" Ольгу Бузову с сестрой

В честь своего дня рождения Игорь Бузов собрал всю свою семью в одном из столичных ресторанов. Среди гостей были его дочери Анна и Ольга. Скорее всего, сестры все-таки начали понемногу идти к примирению, но говорить о том, что их отношения вернулись в прежнее русло пока еще рано.Так, во время общего фото Ольга Бузова не стала фотографироваться с родственниками, но сделала снимок с отцом отдельный. Возможно, сейчас они еще не готовы сблизиться окончательно. Напомним, что ранее певица провела свой концерт в Москве, на который была приглашена и ее сестра Анна Бузова, тогда поклонники звезды и решили, что отношения между ними начинают постепенно налаживаться.Стоит отметить, что конфликт между сестрами произошел в начале этого года, но почему возникла ссора - неизвестно, однако из-за разногласия Анна и Ольга отписались друг от друга в Instagram.