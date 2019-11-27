Huawei представила в России беспроводные наушники FreeBuds 3





Рынок беспроводных наушников становится крайне конкурентным, поэтому компании выпускают свои версии гарнитур с Bluetooth в комплекте с чехлом для зарядки. Компания Huawei недавно выпустила Freebuds 3, которые являются одним из замечательных вариантов на полках российских магазинов электроники. Работу нового продукта обеспечивает процессор Kirin A1, предоставляющий отличные впечатления при прослушивании музыки или подкастов. Наушники также оснащены высокоинтегрированной модульной архитектурой 3+1 и поддержкой Bluetooth 5.1.Мощный блок обработки звука, процессор приложений со сверхнизким энергопотреблением и отдельный блок управления питанием обеспечивают эффективное и стабильное соединение. Новая двухканальная система оказалась идеальной при просмотре фильмов и видеоиграх, создавая "объемную атмосферу". У Freebuds 3 эксперты отмечают сверхнизкую задержку звука в 190 мс и действенную систему сопротивления помехам. В то время как заряд наушников держится около четырех часов, включенный в комплект чехол может продлить этот период до 20 часов. Конструкция аэродинамического микрофона предназначена для подавления шумов от ветра, что пригодиться, когда пользователь будет разговаривать через гарнитуру вне закрытого помещения. Стоимость Freebuds 3 оценили для российских покупателей в 197 долларов США.