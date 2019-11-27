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Дана Борисова отметила два с половиной года "трезвости и чистоты"

В своем Instagram-аккаунте Дана Борисова поделилась радостной новостью с подписчиками. Телеведущая сообщила, что накануне отметила два с половиной года "трезвости и чистоты".
Дана Борисова отметила два с половиной года "трезвости и чистоты"

Дана Борисова проходила лечение от алкогольной и наркотической зависимости. Сегодня телеведущая опубликовала на странице в Instagram несколько архивных фотографий, на которых она запечатлена в белоснежном платье в пол. На одной из фотографий знаменитость стоит рядом с дочерью Полиной и бывшим супругом Андреем Трощенко. В комментарии Дана Борисова написала: "Вчера отметила два с половиной года ТРЕЗВОСТИ И ЧИСТОТЫ". Также телеведущая отметила, что тогда она вернулась из Таиланда в Россию, чтобы начинать новую жизнь.

Дана Борисова сообщила, что скоро выйдет ее книга под названием "Жизнь под кайфом". В ней знаменитость расскажет о муже, который "испарился" через три месяца после свадьбы, но зато научил ее принимать запрещенные вещества. Презентация книги состоится сразу после нового года. Подписчики порадовались за телеведущую и пожелали ей и дальше вести трезвый образ жизни.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:16

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