АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Специалисты дали 5 советов, чтобы улучшить…
EUR 70.52 USD 64.02
Курс валют на 27.11.2019

На YouTube-канале BadComedian раскритиковали сразу 3 российских фильма

На YouTube-канале BadComedian раскритиковали сразу 3 российских фильма. Блогер Евгений Баженов обсудил несколько работ, которые в собственном обзоре описал одним общим названием - «трилогия бреда».

Первым кинокритик отметил ситуацию в содержании киноленты «Только не они». Режиссёром картины стал Александр Бойков. Фильм смог получить в прокате меньше $1 млн, тогда как его бюджет превысил $3,6 млн. Вторым пунктом BadComedian отметил ленту «Пришелец» от Александра Куликова, обвиняя создателей в повальном плагиате решений голливудской картины «Марсианина» от Ридли Скотта.

Завершает список раскритикованных работ «Крымский мост» от Тиграна Кеосаяна. Для создания этой картины правительство России предоставило 100 млн рублей в качестве невозвратных субсидий, однако результат вызвал у BadComedian большое количество вопросов. YouTube-проект подписал контракт с онлайн-площадкой показа фильмов ivi. Евгений Баженов станет амбассадором для хороших работ, представленных на платформе и будет рекомендовать пользователям обратить внимание на качественные продукты киноиндустрии.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:06

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Audi анонсировала массовое сокращение сотрудников ради производства…
На YouTube-канале BadComedian раскритиковали сразу 3 российских…
Huawei представила в России беспроводные наушники FreeBuds…
«Можем оба сорваться»: Анжелика Варум рассказала о ссорах с Леонидом…
Астрономы рассказали, почему человечеству грозит…
Катрин Денев остаётся в больнице после…
Родители пытаются помирить ведущую "Дома-2" Ольгу Бузову с…
Специалисты дали 5 советов, чтобы улучшить…
Дана Борисова отметила два с половиной года "трезвости и…
Треть россиян отказывается переходить на…
"Чувствую себя неловко": Юлия Савичева отказывается сниматься в откровенных…
Сбербанк упростил процедуру смены телефонного номера для получения уведомлений об операциях по…
Звезда "Дома-2" Татьяна Строкова пожаловалась на проблемы со…
Владислав Резник увидел сына впервые за 20…
Honor представила новые ноутбуки серии MagicBook на процессорах от…
Хореограф Алла Сигалова 9 лет была любовницей женатого…
Психологи назвали признаки «неправильных» друзей, от которых лучше…
Могилу Юлии Началовой на Троекуровском кладбище завалили…
Эксперт рассказал о способах защиты от мошенников на сайтах…
Вера Брежнева на фоне слухов о разводе пообещала поклонникам «прекрасную…
Эксперты рассказали, какие сладости нужно покупать детям на Новый…
Алика Смехова победила в номинации "Кино…
Xiaomi представила недорогую «умную» лампу с голосовым…
Смерть мужа и авария внука: СМИ рассказали о нелегкой судьбе 80-летней Галины…
Камерофон Vivo X30 получил новый перископный…
«Черный или белый»: Яна Рудковская поинтересовалась у фанатов, образ какого лебедя подходит ей…
Вирус гриппа стал устойчивее после борьбы с противовирусными…
Mazda начинает продажи Mazda3 с инновационным…
Агент Юлии Барановской прокомментировал слухи о ее…
В Twitter собираются массово удалять неактивные…
Телеведущая Ксения Собчак хотела продолжить заниматься…
Евгений Миронов принял участие в VR-спектакле об убийстве Николая…
Ученые ограничили возраст колец Сатурна 100 миллионами…
Актер Михаил Ефремов высмеял чиновников Екатеринбурга из-за «укладки плитки на…
«Жирная девочка»: Американку возмутило домашнее задание…
Наталья Штурм сравнила развод Лолиты Милявской со…
Онкологи составили «зеленое» меню для защиты от…
Сценарий последнего эпизода "Звездных войн" хотели продать на…
Эксперты составили списфок надежных кроссоверов на рынке…
«Волнуется за меня больше, чем я сама»: Беременная Оксана Самойлова рассказала об отношении…
Просмотреть все новости