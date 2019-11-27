На YouTube-канале BadComedian раскритиковали сразу 3 российских фильма





Первым кинокритик отметил ситуацию в содержании киноленты «Только не они». Режиссёром картины стал Александр Бойков. Фильм смог получить в прокате меньше $1 млн, тогда как его бюджет превысил $3,6 млн. Вторым пунктом BadComedian отметил ленту «Пришелец» от Александра Куликова, обвиняя создателей в повальном плагиате решений голливудской картины «Марсианина» от Ридли Скотта.Завершает список раскритикованных работ «Крымский мост» от Тиграна Кеосаяна. Для создания этой картины правительство России предоставило 100 млн рублей в качестве невозвратных субсидий, однако результат вызвал у BadComedian большое количество вопросов. YouTube-проект подписал контракт с онлайн-площадкой показа фильмов ivi. Евгений Баженов станет амбассадором для хороших работ, представленных на платформе и будет рекомендовать пользователям обратить внимание на качественные продукты киноиндустрии.