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«Можем оба сорваться»: Анжелика Варум рассказала о ссорах с Леонидом Агутиным

Известная российская певица Анжелика Варум в последнее время довольно редко выходит на сцену. Как утверждает исполнительница, она в свои 50 лет не хочет выглядеть перед публикой как «загнанная лошадь». При этом она все еще ездит с мужем, певцом Леонидом Агутиным, на совместные гастроли. А недавно рассказала о том, возникают ли в их отношениях ссоры.
«Можем оба сорваться»: Анжелика Варум рассказала о ссорах с Леонидом Агутиным

В беседе с журналистами издания Wday артистка откровенно рассказала о том, как строятся их семейные отношения с Агутиным, а также призналась, чем могут быть вызваны их с супругом ссоры. По утверждению Анжелики Варум, конфликты в звездном семействе могут конфликтовать даже из-за накопившейся раздражительности, которая спровоцирована напряженным рабочим графиком. Впрочем такие эмоциональные всплески, добавила она, совсем не отражаются на их с мужем взаимоотношениях. Артистка также призналась, что они с Леонидом Агутиным предпочитают не заострять внимание на возникающих разногласиях и всегда ищут компромисс. Поэтому после каждой ссоры пара находит пути для примирения. «В какой-то момент можем оба сорваться», - подчеркнула она.

Кроме того, как утверждает знаменитость, она считает себя довольно бескомпромиссным человеком. Артистка уверена, что для женщины это качество является не самым полезным, но ее родные уже привыкли к такой требовательности. Супруга Леонида Агутина также подметила, что ее супруг весьма эмоционален дома в быту, однако в своей работе всегда остается спокойным и сдержанным человеком.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:47

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