«Можем оба сорваться»: Анжелика Варум рассказала о ссорах с Леонидом Агутиным





В беседе с журналистами издания Wday артистка откровенно рассказала о том, как строятся их семейные отношения с Агутиным, а также призналась, чем могут быть вызваны их с супругом ссоры. По утверждению Анжелики Варум, конфликты в звездном семействе могут конфликтовать даже из-за накопившейся раздражительности, которая спровоцирована напряженным рабочим графиком. Впрочем такие эмоциональные всплески, добавила она, совсем не отражаются на их с мужем взаимоотношениях. Артистка также призналась, что они с Леонидом Агутиным предпочитают не заострять внимание на возникающих разногласиях и всегда ищут компромисс. Поэтому после каждой ссоры пара находит пути для примирения., - подчеркнула она.Кроме того, как утверждает знаменитость, она считает себя довольно бескомпромиссным человеком. Артистка уверена, что для женщины это качество является не самым полезным, но ее родные уже привыкли к такой требовательности. Супруга Леонида Агутина также подметила, что ее супруг весьма эмоционален дома в быту, однако в своей работе всегда остается спокойным и сдержанным человеком.