Треть россиян отказывается переходить на фриланс





При этом категоричный отказ от перехода на фриланс выразили всего лишь 8% опрошенных. Соответствующие настроения россиян Александр Зарецкий, генеральный директор НПФ Сбербанка, рассматривает как соответствующие общим мировым трендам., — сообщает Зарецкий.В соответствии со словами сотрудников портала «Работа.ру», расширение возможностей при помощи удаленной работы приводит к переходу занятости в цифровой режим, а это изменяет сами бизнес-процессы, развивая доступность интернет-связи для всех зон страны. Как показал опрос, сегодня всего треть россиян располагают подработкой либо полноценным трудоустройством, открывающим им доступ к категории самозанятых лиц. При этом около 17% имеют доходность свыше 40 тысяч рублей в месяц, тогда как для 40% доходность составляет меньше 10 тысяч рублей.Исследователи добавили, что большая часть людей, желающих перейти в режим работы по механизму фриланса, осознают сопутствующие риски. Среди ключевых из них отмечаются нестабильность по финансам, отсутствие отчислений в ПФР, недоступность получения кредита для потребительских нужд либо ипотеки, вероятность падения дохода, а также отсутствие специального рабочего места., — сообщает Зарецкий.