Треть россиян отказывается переходить на фриланс
Среди опрошенных россиян 28% отказались переходить на режим работы по системе фриланса. За исключением этой трети, респонденты возрастом от 18 лет готовы работать удалённо на условиях официального оформления штатным сотрудником, указывается в материалах исследования рынка труда специалистами площадки «Работа.ру» при участии НПФ Сбербанка.
При этом категоричный отказ от перехода на фриланс выразили всего лишь 8% опрошенных. Соответствующие настроения россиян Александр Зарецкий, генеральный директор НПФ Сбербанка, рассматривает как соответствующие общим мировым трендам.
«Современная экономика имеет более гибкие разновидности форм занятости. Согласно прогнозам экспертов, спустя всего лишь 10-20 лет порядка 60% всего трудоспособного населения станет функционировать по методике фриланса», — сообщает Зарецкий.
В соответствии со словами сотрудников портала «Работа.ру», расширение возможностей при помощи удаленной работы приводит к переходу занятости в цифровой режим, а это изменяет сами бизнес-процессы, развивая доступность интернет-связи для всех зон страны. Как показал опрос, сегодня всего треть россиян располагают подработкой либо полноценным трудоустройством, открывающим им доступ к категории самозанятых лиц. При этом около 17% имеют доходность свыше 40 тысяч рублей в месяц, тогда как для 40% доходность составляет меньше 10 тысяч рублей.
Исследователи добавили, что большая часть людей, желающих перейти в режим работы по механизму фриланса, осознают сопутствующие риски. Среди ключевых из них отмечаются нестабильность по финансам, отсутствие отчислений в ПФР, недоступность получения кредита для потребительских нужд либо ипотеки, вероятность падения дохода, а также отсутствие специального рабочего места.
«Важно сохранить доступ к социальной системе для самозанятых лиц. Это позволит им позаботиться о собственном доходе после достижения старости. В этих целях негосударственные фонды пенсионных накоплений обязаны сделать предложение достаточно удобных и понятных фининструментов, способных предоставить инвестдоход с показателями больше уровня инфляции, а также защиту всех накоплений на юридическом уровне», — сообщает Зарецкий.
При этом категоричный отказ от перехода на фриланс выразили всего лишь 8% опрошенных. Соответствующие настроения россиян Александр Зарецкий, генеральный директор НПФ Сбербанка, рассматривает как соответствующие общим мировым трендам.
«Современная экономика имеет более гибкие разновидности форм занятости. Согласно прогнозам экспертов, спустя всего лишь 10-20 лет порядка 60% всего трудоспособного населения станет функционировать по методике фриланса», — сообщает Зарецкий.
В соответствии со словами сотрудников портала «Работа.ру», расширение возможностей при помощи удаленной работы приводит к переходу занятости в цифровой режим, а это изменяет сами бизнес-процессы, развивая доступность интернет-связи для всех зон страны. Как показал опрос, сегодня всего треть россиян располагают подработкой либо полноценным трудоустройством, открывающим им доступ к категории самозанятых лиц. При этом около 17% имеют доходность свыше 40 тысяч рублей в месяц, тогда как для 40% доходность составляет меньше 10 тысяч рублей.
Исследователи добавили, что большая часть людей, желающих перейти в режим работы по механизму фриланса, осознают сопутствующие риски. Среди ключевых из них отмечаются нестабильность по финансам, отсутствие отчислений в ПФР, недоступность получения кредита для потребительских нужд либо ипотеки, вероятность падения дохода, а также отсутствие специального рабочего места.
«Важно сохранить доступ к социальной системе для самозанятых лиц. Это позволит им позаботиться о собственном доходе после достижения старости. В этих целях негосударственные фонды пенсионных накоплений обязаны сделать предложение достаточно удобных и понятных фининструментов, способных предоставить инвестдоход с показателями больше уровня инфляции, а также защиту всех накоплений на юридическом уровне», — сообщает Зарецкий.
Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:06