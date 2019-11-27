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Звезда "Дома-2" Татьяна Строкова пожаловалась на проблемы со здоровьем

Звезда скандального телевизионного реалити-проекта "Дом-2" Татьяна Строкова рассказала, что у нее начались проблемы со здоровьем, из-за чего она не может полететь на Сейшелы.
Звезда "Дома-2" Татьяна Строкова пожаловалась на проблемы со здоровьем

Известно, что изначально Татьяну Строкову отправляли на остров вместе с Даниилом Сахно. Однако молодой человек принял решение лететь один, так как его девушки на данный момент перелеты запрещены. Даниил отметил в беседе с Мондезиром Свет-Амуром, что ему грустно, и он не сильно хочет оставлять свою девушку в Москве одну.

Сахно отметил, что даже на расстоянии постарается быть рядом. Молодой человек подчеркнул, что будет разговаривать с девушкой по видеосвязи.

Расстроилась и Татьяна Строкова, но на острове ее самочувствие может ухудшиться, и врачи запретили ей лететь. Девушка отметила, что ей тоже очень тяжело отпускать Данила Сахно одного, но на данный момент у нее просто нет выбора. Строкова прекрасно понимает, что на телестройке есть свои правила, и сама лично проводила своего молодого человека.

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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:41

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