Звезда "Дома-2" Татьяна Строкова пожаловалась на проблемы со здоровьем
Звезда скандального телевизионного реалити-проекта "Дом-2" Татьяна Строкова рассказала, что у нее начались проблемы со здоровьем, из-за чего она не может полететь на Сейшелы.
Известно, что изначально Татьяну Строкову отправляли на остров вместе с Даниилом Сахно. Однако молодой человек принял решение лететь один, так как его девушки на данный момент перелеты запрещены. Даниил отметил в беседе с Мондезиром Свет-Амуром, что ему грустно, и он не сильно хочет оставлять свою девушку в Москве одну.
Сахно отметил, что даже на расстоянии постарается быть рядом. Молодой человек подчеркнул, что будет разговаривать с девушкой по видеосвязи.
Расстроилась и Татьяна Строкова, но на острове ее самочувствие может ухудшиться, и врачи запретили ей лететь. Девушка отметила, что ей тоже очень тяжело отпускать Данила Сахно одного, но на данный момент у нее просто нет выбора. Строкова прекрасно понимает, что на телестройке есть свои правила, и сама лично проводила своего молодого человека.
Известно, что изначально Татьяну Строкову отправляли на остров вместе с Даниилом Сахно. Однако молодой человек принял решение лететь один, так как его девушки на данный момент перелеты запрещены. Даниил отметил в беседе с Мондезиром Свет-Амуром, что ему грустно, и он не сильно хочет оставлять свою девушку в Москве одну.
Сахно отметил, что даже на расстоянии постарается быть рядом. Молодой человек подчеркнул, что будет разговаривать с девушкой по видеосвязи.
Расстроилась и Татьяна Строкова, но на острове ее самочувствие может ухудшиться, и врачи запретили ей лететь. Девушка отметила, что ей тоже очень тяжело отпускать Данила Сахно одного, но на данный момент у нее просто нет выбора. Строкова прекрасно понимает, что на телестройке есть свои правила, и сама лично проводила своего молодого человека.