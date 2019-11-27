«Я сделал все, чтобы он остался»: Дмитрий Борисов высказался об отношениях с Андреем Малаховым





, - отметил Борисов. По словам телеведущего, уход Андрея Малахова с Первого канала не мог не отразиться на их отношениях. На вопрос Довлатовой о том, почему в нынешнем году Дмитрий Борисов не стал приглашать коллегу на свой день рождения, он подчеркнул, что в этот раз отказался от празднования. А вот в минувшем году, подчеркивает телеведущий, он звал Малахова., - подчеркнул он.Дмитрий Борисов, кроме всего прочего, признал, что история с уходом Малахова из команды Первого канала закончилась положительно для всех., - добавил ведущий.