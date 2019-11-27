«Я сделал все, чтобы он остался»: Дмитрий Борисов высказался об отношениях с Андреем Малаховым
Известный российский телеведущий Дмитрий Борисов стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой». В эфире «Русского радио» Борисов откровенно рассказал о своих отношениях с коллегой, от которого перенял бразды правления студией «Пусть говорят» и вспомнил, как уговаривал Андрея Малахова вернуться на Первый канал.
«Я сделал все, чтобы он остался. Предпринял все возможное для того, чтобы Андрей не уходил. Я прекрасно понимал, что мне доверили вести одно из самых популярных шоу на российском телевидении. Мне прекрасно известно, насколько важно это для людей. Но результатом я сейчас полностью доволен. Довольно моей работой и руководство канала», - отметил Борисов. По словам телеведущего, уход Андрея Малахова с Первого канала не мог не отразиться на их отношениях. На вопрос Довлатовой о том, почему в нынешнем году Дмитрий Борисов не стал приглашать коллегу на свой день рождения, он подчеркнул, что в этот раз отказался от празднования. А вот в минувшем году, подчеркивает телеведущий, он звал Малахова. «Если он не пришел на день рождения, это еще не означает, что между нами конфликт. Я много слышал и читал из сказанного Андреем. Существуют какие-то человеческие моменты, которых никак не избежать. Но я зла на него не держу. Время лечит», - подчеркнул он.
Дмитрий Борисов, кроме всего прочего, признал, что история с уходом Малахова из команды Первого канала закончилась положительно для всех. «Разумеется, он тоже что-то потерял, но сегодня у него, как и у меня, очень популярное шоу, поэтому у всех все хорошо», - добавил ведущий.
«Я сделал все, чтобы он остался. Предпринял все возможное для того, чтобы Андрей не уходил. Я прекрасно понимал, что мне доверили вести одно из самых популярных шоу на российском телевидении. Мне прекрасно известно, насколько важно это для людей. Но результатом я сейчас полностью доволен. Довольно моей работой и руководство канала», - отметил Борисов. По словам телеведущего, уход Андрея Малахова с Первого канала не мог не отразиться на их отношениях. На вопрос Довлатовой о том, почему в нынешнем году Дмитрий Борисов не стал приглашать коллегу на свой день рождения, он подчеркнул, что в этот раз отказался от празднования. А вот в минувшем году, подчеркивает телеведущий, он звал Малахова. «Если он не пришел на день рождения, это еще не означает, что между нами конфликт. Я много слышал и читал из сказанного Андреем. Существуют какие-то человеческие моменты, которых никак не избежать. Но я зла на него не держу. Время лечит», - подчеркнул он.
Дмитрий Борисов, кроме всего прочего, признал, что история с уходом Малахова из команды Первого канала закончилась положительно для всех. «Разумеется, он тоже что-то потерял, но сегодня у него, как и у меня, очень популярное шоу, поэтому у всех все хорошо», - добавил ведущий.