"Чувствую себя неловко": Юлия Савичева отказывается сниматься в откровенных фотосессиях

Юлия Савичева любит общаться с фанатами и делится с ними подробностями своей жизни. Сегодня певица опубликовала фотографию, на которой она запечатлена крупным планом. В комментарии к снимку исполнительница написала, что в последнее время она все чаще видит обложки альбомов, на которых артисты просто обнаженные и в этот момент она чувствует себя неловко. Юлия Савичева отметила:Певица знает, что для каждого человека существует своя грань дозволенного. Кто-то абсолютно не смущается наготы и считает это способом самовыражения, а кому-то и оголенное плечо покажется перебором. Певица понимает откровенных фотосессии только в том случае, если кадры могут вдохновить миллионы женщин ухаживать за собой. В конце своего поста в Instagram Юлия Савичева поинтересовалась у фанатов, как они относятся к откровенным снимкам.