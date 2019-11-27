АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Специалисты дали 5 советов, чтобы улучшить…
EUR 70.52 USD 64.02
Курс валют на 27.11.2019

"Чувствую себя неловко": Юлия Савичева отказывается сниматься в откровенных фотосессиях

Юлия Савичева рассказала подписчикам в Instagram, что отказывается сниматься в откровенных фотосессиях и чувствует себя неловко, когда видит такие кадры своих коллег. Также исполнительница отметила, что для каждого человека существует своя грань дозволенного.
"Чувствую себя неловко": Юлия Савичева отказывается сниматься в откровенных фотосессиях

Юлия Савичева любит общаться с фанатами и делится с ними подробностями своей жизни. Сегодня певица опубликовала фотографию, на которой она запечатлена крупным планом. В комментарии к снимку исполнительница написала, что в последнее время она все чаще видит обложки альбомов, на которых артисты просто обнаженные и в этот момент она чувствует себя неловко. Юлия Савичева отметила: "Мне самой неоднократно предлагали сняться в откровенных фотосессиях, но я и подумать всерьез об этом не могла".

Певица знает, что для каждого человека существует своя грань дозволенного. Кто-то абсолютно не смущается наготы и считает это способом самовыражения, а кому-то и оголенное плечо покажется перебором. Певица понимает откровенных фотосессии только в том случае, если кадры могут вдохновить миллионы женщин ухаживать за собой. В конце своего поста в Instagram Юлия Савичева поинтересовалась у фанатов, как они относятся к откровенным снимкам.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:56

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Audi анонсировала массовое сокращение сотрудников ради производства…
На YouTube-канале BadComedian раскритиковали сразу 3 российских…
Huawei представила в России беспроводные наушники FreeBuds…
«Можем оба сорваться»: Анжелика Варум рассказала о ссорах с Леонидом…
Астрономы рассказали, почему человечеству грозит…
Катрин Денев остаётся в больнице после…
Родители пытаются помирить ведущую "Дома-2" Ольгу Бузову с…
Специалисты дали 5 советов, чтобы улучшить…
Дана Борисова отметила два с половиной года "трезвости и…
Треть россиян отказывается переходить на…
"Чувствую себя неловко": Юлия Савичева отказывается сниматься в откровенных…
Сбербанк упростил процедуру смены телефонного номера для получения уведомлений об операциях по…
Звезда "Дома-2" Татьяна Строкова пожаловалась на проблемы со…
Владислав Резник увидел сына впервые за 20…
Honor представила новые ноутбуки серии MagicBook на процессорах от…
Хореограф Алла Сигалова 9 лет была любовницей женатого…
Психологи назвали признаки «неправильных» друзей, от которых лучше…
Могилу Юлии Началовой на Троекуровском кладбище завалили…
Эксперт рассказал о способах защиты от мошенников на сайтах…
Вера Брежнева на фоне слухов о разводе пообещала поклонникам «прекрасную…
Эксперты рассказали, какие сладости нужно покупать детям на Новый…
Алика Смехова победила в номинации "Кино…
Xiaomi представила недорогую «умную» лампу с голосовым…
Смерть мужа и авария внука: СМИ рассказали о нелегкой судьбе 80-летней Галины…
Камерофон Vivo X30 получил новый перископный…
«Черный или белый»: Яна Рудковская поинтересовалась у фанатов, образ какого лебедя подходит ей…
Вирус гриппа стал устойчивее после борьбы с противовирусными…
Mazda начинает продажи Mazda3 с инновационным…
Агент Юлии Барановской прокомментировал слухи о ее…
В Twitter собираются массово удалять неактивные…
Телеведущая Ксения Собчак хотела продолжить заниматься…
Евгений Миронов принял участие в VR-спектакле об убийстве Николая…
Ученые ограничили возраст колец Сатурна 100 миллионами…
Актер Михаил Ефремов высмеял чиновников Екатеринбурга из-за «укладки плитки на…
«Жирная девочка»: Американку возмутило домашнее задание…
Наталья Штурм сравнила развод Лолиты Милявской со…
Онкологи составили «зеленое» меню для защиты от…
Сценарий последнего эпизода "Звездных войн" хотели продать на…
Эксперты составили списфок надежных кроссоверов на рынке…
«Волнуется за меня больше, чем я сама»: Беременная Оксана Самойлова рассказала об отношении…
Просмотреть все новости