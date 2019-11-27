Honor представила новые ноутбуки серии MagicBook на процессорах от AMD
Китайский бренд Honor провел презентацию своих новых ноутбуков MagicBook 14 и 15 с дисплеями диагональю 14 и 15,6 дюймов соответственно. Примечательно, что теперь портативные компьютеры суббренда Huawei основаны на процессорах AMD.
В зависимости от комплектации новые MagicBook могут оснащаться процессорами Ryzen 5 3500U или Ryzen 7 3700U – оба чипа являются 4-ядерными и поддерживают многопоточность до 8 потоков обработки данных. Младшая платформа отличается максимальной рабочей частотой в 3,7 ГГц и имеет встроенное видеоядро Radeon Vega 8. В старшей версии рабочая частота в пике достигает 4,0 ГГц, а за обработку графики отвечает встроенный чип Radeon RX Vega 10. Дисплеи устройств в обеих версиях имеют разрешение 1080р и обрамлены в довольно тонкие рамки. В зависимости от выбранной комплектации, объем установленной оперативной памяти может составлять 8 или 16 гигабайт. В качестве хранилища данных в MagicBook используются твердотельные накопители емкостью 256 и 512 гигабайт.
Ноутбуки Honor MagicBook поступят в продажу на рынке США с предустановленной операционной системой Windows 10 по цене от 550 долларов.
В зависимости от комплектации новые MagicBook могут оснащаться процессорами Ryzen 5 3500U или Ryzen 7 3700U – оба чипа являются 4-ядерными и поддерживают многопоточность до 8 потоков обработки данных. Младшая платформа отличается максимальной рабочей частотой в 3,7 ГГц и имеет встроенное видеоядро Radeon Vega 8. В старшей версии рабочая частота в пике достигает 4,0 ГГц, а за обработку графики отвечает встроенный чип Radeon RX Vega 10. Дисплеи устройств в обеих версиях имеют разрешение 1080р и обрамлены в довольно тонкие рамки. В зависимости от выбранной комплектации, объем установленной оперативной памяти может составлять 8 или 16 гигабайт. В качестве хранилища данных в MagicBook используются твердотельные накопители емкостью 256 и 512 гигабайт.
Ноутбуки Honor MagicBook поступят в продажу на рынке США с предустановленной операционной системой Windows 10 по цене от 550 долларов.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:31