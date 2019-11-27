Владислав Резник увидел сына впервые за 20 лет





В новом выпуске ток-шоу «Судьба человека» на канале «Россия-1» в качестве гостя появился Владислав Резников. Ведущий программы в ходе беседы затронул вопрос о бывших возлюбленных актера, который признался, что недавно встретился с сыном от первого брака. Более того, он не виделся с уже взрослым Ильей около 20 лет. По признанию 46-летнего артиста, такая ситуация сложилась из-за просьбы бывшей супруги. Их семейная жизнь продержалась всего год, результатом которого стало рождение ребенка. После развода, экс-жена звезды повторно вышла замуж и часто сталкивалась с трудностями выезда за границу. Это было связано с необходимостью разрешения обоих родителей на поездку сына в другую страну.В конечном итоге актер был вынужден написать отказ от собственного наследника, поскольку первая возлюбленная написала заявление о его федеральном розыске. Только через два десятилетия, Илья смог написать отцу, чтобы они наконец-то встретились. После эмоционального разговора сын смог простить Резника, выразив желание дальше общаться с родителем. Напоминаем, что знаменитый актер сейчас находится в третьем по счету браке, а также воспитывает малолетнего сына.