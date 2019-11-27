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Владислав Резник увидел сына впервые за 20 лет

Владислав Резник долгое время мечтал встретиться с сыном от первого брака. Известно, что актер впервые увидел ребенка за 20 лет, поскольку отказался от прав на него по просьбе бывшей жены.
Владислав Резник увидел сына впервые за 20 лет

В новом выпуске ток-шоу «Судьба человека» на канале «Россия-1» в качестве гостя появился Владислав Резников. Ведущий программы в ходе беседы затронул вопрос о бывших возлюбленных актера, который признался, что недавно встретился с сыном от первого брака. Более того, он не виделся с уже взрослым Ильей около 20 лет. По признанию 46-летнего артиста, такая ситуация сложилась из-за просьбы бывшей супруги. Их семейная жизнь продержалась всего год, результатом которого стало рождение ребенка. После развода, экс-жена звезды повторно вышла замуж и часто сталкивалась с трудностями выезда за границу. Это было связано с необходимостью разрешения обоих родителей на поездку сына в другую страну.

В конечном итоге актер был вынужден написать отказ от собственного наследника, поскольку первая возлюбленная написала заявление о его федеральном розыске. Только через два десятилетия, Илья смог написать отцу, чтобы они наконец-то встретились. После эмоционального разговора сын смог простить Резника, выразив желание дальше общаться с родителем. Напоминаем, что знаменитый актер сейчас находится в третьем по счету браке, а также воспитывает малолетнего сына.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:35

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