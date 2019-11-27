Психологи назвали признаки «неправильных» друзей, от которых лучше избавиться





Первый психотип друзей, отношения с которыми лучше всего не завязывать, специалисты называют «обвинителями». По их словам, лучше не продолжать знакомство с человеком, у которого всегда находится причина, чтобы обвинять кого-либо в присутствии посторонних. Также весьма неблагоприятной видится экспертам и дружба с «нытиками». Люди, которые постоянно жалуются на все и попросту утомляют одним своим присутствием, должны быть исключены из списка близких. Это же касается «скряг», не способных делиться с друзьями полезной информацией, чтобы впоследствии продемонстрировать свое превосходство. Лучше, утверждают психологи, не становиться зависимыми от подобных личностей. Еще один тип – «критики», - мнимые друзья, которые не упускают возможности раскритиковать любые старания или что-нибудь еще. Настоящий друг, заметив ошибку, не станет превращать это в представление, а лишь скромно подскажет.Не следует заводить отношения и со «слишком умными друзьями», поскольку научиться чему-либо у таких особ не выйдет, они лишь будут закрывать всем вокруг рот, не позволяя высказывать свое мнение. По мнению специалистов, носители данного психотипа всегда считают себя интеллектуально выше окружающих и пытаются самоутвердиться за чужой счет. А еще, добавляют эксперты, не принесет ничего хорошего дружба с «молчунами», выжидающими момента для того, чтобы ударить больнее; «лгунами и хвастунами» по очевидным причинам и «болтунами», которые скрывают свои недостатки за чрезмерной разговорчивостью, а иногда даже пытаются таким образом оказать на оппонента давление.