Хореограф Алла Сигалова 9 лет была любовницей женатого артиста

, — подчеркнула хореограф.Алла Сигалова осознавала наличие у возлюбленного своей семьи. Разрушать отношения она не желала, а сам артист не намеревался бросать официальную жену. Сигалова призналась, что превратилась в «девушку по выходным». При этом такое положение вещей в полной мере устраивало её, поскольку ситуация в отношениях была предельно ясна. Хореограф отметила, что никогда не обсуждался вопрос возможного ухода мужчины из семьи.По прошествии 9 лет влюбленные расстались ввиду захода длительных отношений в тупиковую ситуацию. Сигалова отметила осознание важности прекращения отношений, которое пришло к ним обоим.