Хореограф Алла Сигалова 9 лет была любовницей женатого артиста
Хореограф Алла Сигалова в студии проекта «Судьба человека» рассказал о том, что 9 лет являлась любовницей женатого артиста. Имя возлюбленного знаменитость не назвала, однако описала это время как большую и прекрасную часть своей жизни.
«Он очень красивый артист. Всё, что есть в мечтах девушки – он имел это. Я долго добивалась его. Он не являлся моим мужем, но 9 лет провели вместе. Эта была большая и прекрасная жизнь», — подчеркнула хореограф.
Алла Сигалова осознавала наличие у возлюбленного своей семьи. Разрушать отношения она не желала, а сам артист не намеревался бросать официальную жену. Сигалова призналась, что превратилась в «девушку по выходным». При этом такое положение вещей в полной мере устраивало её, поскольку ситуация в отношениях была предельно ясна. Хореограф отметила, что никогда не обсуждался вопрос возможного ухода мужчины из семьи.
По прошествии 9 лет влюбленные расстались ввиду захода длительных отношений в тупиковую ситуацию. Сигалова отметила осознание важности прекращения отношений, которое пришло к ним обоим.
«Он очень красивый артист. Всё, что есть в мечтах девушки – он имел это. Я долго добивалась его. Он не являлся моим мужем, но 9 лет провели вместе. Эта была большая и прекрасная жизнь», — подчеркнула хореограф.
Алла Сигалова осознавала наличие у возлюбленного своей семьи. Разрушать отношения она не желала, а сам артист не намеревался бросать официальную жену. Сигалова призналась, что превратилась в «девушку по выходным». При этом такое положение вещей в полной мере устраивало её, поскольку ситуация в отношениях была предельно ясна. Хореограф отметила, что никогда не обсуждался вопрос возможного ухода мужчины из семьи.
По прошествии 9 лет влюбленные расстались ввиду захода длительных отношений в тупиковую ситуацию. Сигалова отметила осознание важности прекращения отношений, которое пришло к ним обоим.