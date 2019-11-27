Алика Смехова победила в номинации "Кино Мама"

Алика Смехова решила рассказать фанатам, что накануне она побывала на мероприятии в концертном зале Барвиха Luxury Village. Там состоялось награждение национальной премии "SUPER МАМЫ ГОДА". Исполнительница опубликовала в Instagram несколько фотографий, на которых она запечатлена в ярко-красном платье в пол с глубоким декольте. Своей образ артистка дополнила чокером с большой розой и ярким макияжем. В комментарии она написала, что стала победительницей в номинации "Кино Мама".Алика Смехова отметила, что раньше она была в жюри, а вчера и сама удостоилась короны. Также актриса поблагодарила всех за поддержку. Преданные поклонники написали, что она действительно достойна данной награды. Многие поздравили знаменитость с полученной премией и оставили свои комплименты. Публикация уже набрала большое количество лайков.