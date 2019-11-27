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Могилу Юлии Началовой на Троекуровском кладбище завалили цветами

С момента скоропостижной кончины популярной российской певицы Юлии Началовой прошло чуть больше 8 месяцев, но многочисленные поклонники продолжают посещать ее могилу на столичном Троекуровском кладбище. Сейчас на месте захоронения артистки так много цветов, что ее могила фактически завалена ими.
Могилу Юлии Началовой на Троекуровском кладбище завалили цветами

Корреспонденты издания Nation News побывали на месте захоронения известной исполнительницы, скоропостижная смерть которой всколыхнула этой весной едва ли не всю Россию. Как оказалось, за последние недели на могиле Началовой действительно стало значительно больше цветов, кроме того, здесь появились и многочисленные мягкие игрушки. Уже издалека видно, что об этом месте не забывают, хотя в день визита на кладбище было немноголюдно. Как бы там ни было, но полностью покрытое венками и цветами место захоронения артистки свидетельствует о том, что народная память о ней живет.

Многочисленные поклонники Юлии Началовой до сих пор не могут прийти в себя от шокирующих известий о ее смерти. Даже на ее страничке в социальных сетях многочисленные пользователи продолжают вспоминать о том, какой была артистка при жизни, и высказывают сожаления в связи с тем, что вернуть ее и снова услышать ее голос вживую уже нельзя.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:18

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