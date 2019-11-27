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Эксперт рассказал о способах защиты от мошенников на сайтах знакомств

Эксперт рассказал о методах обеспечения защиты от мошенников на порталах знакомств. Множество киберпреступников выбирают целями женщин средних лет, склонных совершать импульсивные поступки.

Чаще всего жертвами мошенников становятся те, кто имеет повышенную склонность к мужскому вниманию. О методах защиты от злоумышленников рассказал психолог Рональда Риджио. Он подчеркнул, что знакомства в интернете проходят с рядом вполне реальных рисков. Важно быть готовым к ним изначально. К примеру, не стоит использовать сервисы без предварительной проверки, а также тщательно контролировать защиту персональной информации.

Мошенники достаточно часто ищут пользователей сервисов знакомств через площадки соцсетей, после чего собирают о них самую разностороннюю информацию, которая помогает ввести жертву в заблуждение. В этом случае рекомендуется максимально усложнить возможность поиска по социальным платформам на основании данных из анкеты сайта знакомств. Третьим способом защиты от мошенничества стала проверка снимков людей, адресующих послания. Сделать это требуется для подтверждения реальности человека. Эксперт рекомендует использовать только те сервисы знакомств, которые ведут детальный отбор пользователей. При выявлении любых типов подозрительных действий стоит сообщить администраций сервиса.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:11

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