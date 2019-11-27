Вера Брежнева на фоне слухов о разводе пообещала поклонникам «прекрасную новость»





На снимке Вера Брежнева запечатлена лежащей на белых простынях. Её рот приоткрыт, волосы слегка прикрывают лицо. Обращает на себя внимание обручальное кольцо на пальце.– уверила Instagram-аудиторию артистка, намекнув, что информация касается её нынешнего состояния. В связи с этим поклонники певицы не сомневаются: их кумир вскоре представит общественности доказательства того, что на личном фронте у неё всё хорошо, и тем самым заставит замолчать хейтеров, пытающихся обидеть артистку, используя слухи об изменах её мужа.Вера Брежнева также написала, что на данный момент она вся поглощена работой, и ноябрь в этом плане выдался как никогда насыщенным.– добавила знаменитость.Стоит напомнить, недавно таблоиды начали распространять информацию о будто бы существующей любовной связи между Константином Меладзе и новой участницей «ВИА Гры» Эрикой Герцег, которая заняла в музыкальной группе место Веры Брежневой, занимающейся сейчас сольной карьерой. Ни продюсер, ни его подопечная ситуацию не прокомментировали. Однако Вера Брежнева не осталась в стороне от обвинений мужа в неверности и принялась уверять общественность: с её браком всё отлично, а супруг настолько поглощён работой, что ему сейчас просто не до измен.Всё же подобные заявления не оказались для хейтеров особо убедительными, тем более, что исполнительница сама «подлила масла в огонь», удалив из соцсети все совместные с мужем фотографии.