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Вера Брежнева на фоне слухов о разводе пообещала поклонникам «прекрасную новость»

Поп-исполнительница и актриса Вера Брежнева на фоне слухов о разводе из-за якобы неверности супруга Константина Меладзе пообещала поклонникам вскоре рассказать «прекрасную новость». Соответствующий пост звезда разместила в Instagram, сопроводив его «постельным» фото.
Вера Брежнева на фоне слухов о разводе пообещала поклонникам «прекрасную новость»

На снимке Вера Брежнева запечатлена лежащей на белых простынях. Её рот приоткрыт, волосы слегка прикрывают лицо. Обращает на себя внимание обручальное кольцо на пальце. «Скоро я поделюсь с вами одной прекрасной новостью», – уверила Instagram-аудиторию артистка, намекнув, что информация касается её нынешнего состояния. В связи с этим поклонники певицы не сомневаются: их кумир вскоре представит общественности доказательства того, что на личном фронте у неё всё хорошо, и тем самым заставит замолчать хейтеров, пытающихся обидеть артистку, используя слухи об изменах её мужа.

Вера Брежнева также написала, что на данный момент она вся поглощена работой, и ноябрь в этом плане выдался как никогда насыщенным. «Если бы кто-то снимал реалити-шоу о моей жизни, то даже один день текущего месяца не поместился бы в серию», – добавила знаменитость.

Стоит напомнить, недавно таблоиды начали распространять информацию о будто бы существующей любовной связи между Константином Меладзе и новой участницей «ВИА Гры» Эрикой Герцег, которая заняла в музыкальной группе место Веры Брежневой, занимающейся сейчас сольной карьерой. Ни продюсер, ни его подопечная ситуацию не прокомментировали. Однако Вера Брежнева не осталась в стороне от обвинений мужа в неверности и принялась уверять общественность: с её браком всё отлично, а супруг настолько поглощён работой, что ему сейчас просто не до измен.

Всё же подобные заявления не оказались для хейтеров особо убедительными, тем более, что исполнительница сама «подлила масла в огонь», удалив из соцсети все совместные с мужем фотографии.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:08

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