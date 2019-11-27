Смерть мужа и авария внука: СМИ рассказали о нелегкой судьбе 80-летней Галины Польских
В эту среду, 27 ноября, отмечает свой 80-летний юбилей известная российская актриса Галина Польских. В день рождения народной артистки СМИ вспомнили о ее нелегкой судьбе, ранней смерти супруга и попавшем в аварию внуке.
На долю Галины Польских, как пишет портал «СтарХит», выпали весьма серьезные испытания. Актриса рано потеряла родителей, а в возрасте 26 лет похоронила любимого супруга. Решив посвятить свою жизнь дочерям, артистка отказалась от дальнейших попыток построить новые отношения. Довольно серьезным ударом для Галины Александровны стала и трагическая авария с внуком, который разбился на мотоцикле.
Галина Польских родилась в Москве в 1939 году, в 1964 году она стала выпускницей актерского факультета ВГИК'а и уже в шестидесятых годах получила первые роли в кино, сумев создать довольно трогательные образы в таких легендарных фильмах, как «Я шагаю по Москве», «Дикая собака динго» и другие.
На долю Галины Польских, как пишет портал «СтарХит», выпали весьма серьезные испытания. Актриса рано потеряла родителей, а в возрасте 26 лет похоронила любимого супруга. Решив посвятить свою жизнь дочерям, артистка отказалась от дальнейших попыток построить новые отношения. Довольно серьезным ударом для Галины Александровны стала и трагическая авария с внуком, который разбился на мотоцикле.
Галина Польских родилась в Москве в 1939 году, в 1964 году она стала выпускницей актерского факультета ВГИК'а и уже в шестидесятых годах получила первые роли в кино, сумев создать довольно трогательные образы в таких легендарных фильмах, как «Я шагаю по Москве», «Дикая собака динго» и другие.