Xiaomi представила недорогую «умную» лампу с голосовым помощником
Китайская компания Xiaomi представила «умную» лампу Mi Smart LED Desk Lamp 1S. Этот настольный аксессуар отличается наличием встроенного голосового помощника.
Новинка стала своего рода преемницей выпущенной ранее модели Mi Smart LED, более того, внешне она почти ничем не отличается от первой версии. Устройство имеет складную конструкцию, а угол его наклона может изменяться до 135 градусов. В основании лампы расположена небольшая ручка, позволяющая пользователям изменять настройки яркости и цветовой температуры. Нажатие на клавишу под этой ручкой включает лампу и выключает ее. Самая важная особенность Mi Smart LED Desk Lamp 1S заключается в поддержке смарт-функций. Так, лампой можно управлять дистанционно со смартфона через специальное фирменное приложение, выбирая в том числе и из предварительно настроенных производителем режимов работы.
Кроме всего прочего, сообщается, что данное устройство совместимо с Google Home, Amazon Alexa и Apple HomeKi и другим. То есть через встроенное в лампу оборудование пользователь сможет отдавать команды своему голосовому помощнику. Стоимость Mi Smart LED Desk Lamp 1S, по предварительным данным, составит 42 доллара США.
Новинка стала своего рода преемницей выпущенной ранее модели Mi Smart LED, более того, внешне она почти ничем не отличается от первой версии. Устройство имеет складную конструкцию, а угол его наклона может изменяться до 135 градусов. В основании лампы расположена небольшая ручка, позволяющая пользователям изменять настройки яркости и цветовой температуры. Нажатие на клавишу под этой ручкой включает лампу и выключает ее. Самая важная особенность Mi Smart LED Desk Lamp 1S заключается в поддержке смарт-функций. Так, лампой можно управлять дистанционно со смартфона через специальное фирменное приложение, выбирая в том числе и из предварительно настроенных производителем режимов работы.
Кроме всего прочего, сообщается, что данное устройство совместимо с Google Home, Amazon Alexa и Apple HomeKi и другим. То есть через встроенное в лампу оборудование пользователь сможет отдавать команды своему голосовому помощнику. Стоимость Mi Smart LED Desk Lamp 1S, по предварительным данным, составит 42 доллара США.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:00