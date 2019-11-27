Xiaomi представила недорогую «умную» лампу с голосовым помощником





Новинка стала своего рода преемницей выпущенной ранее модели Mi Smart LED, более того, внешне она почти ничем не отличается от первой версии. Устройство имеет складную конструкцию, а угол его наклона может изменяться до 135 градусов. В основании лампы расположена небольшая ручка, позволяющая пользователям изменять настройки яркости и цветовой температуры. Нажатие на клавишу под этой ручкой включает лампу и выключает ее. Самая важная особенность Mi Smart LED Desk Lamp 1S заключается в поддержке смарт-функций. Так, лампой можно управлять дистанционно со смартфона через специальное фирменное приложение, выбирая в том числе и из предварительно настроенных производителем режимов работы.Кроме всего прочего, сообщается, что данное устройство совместимо с Google Home, Amazon Alexa и Apple HomeKi и другим. То есть через встроенное в лампу оборудование пользователь сможет отдавать команды своему голосовому помощнику. Стоимость Mi Smart LED Desk Lamp 1S, по предварительным данным, составит 42 доллара США.