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Камерофон Vivo X30 получил новый перископный модуль

Китайский производитель представил новые подробности о камерофоне Vivo X30. Устройство получило новый перископный модуль, который позволяет получать снимки высокого качества.

Компания Vivo недавно подтвердила, что её следующий камерофон Vivo X30 будет выпущен в декабре. Его работу обеспечивает мощный процессор Samsung Exynos 980 5G SoC. Представители бренда также опубликовали технические характеристики девайса и пару официальных рекламных роликов. Они раскрывают некоторые интересные детали о возможностях камеры устройства. В их числе значится телеобъектив в форме перископа, который станет доступным с функцией 60-кратного "супер-зума".

Отдельный прямоугольный объектив камеры виден рядом с задним тройным модулем датчиков. Диапазон фокусного расстояния рассчитан от 16 до 123 мм, а переменные значения диафрагмы лежат между f/1.8 и f/3.0. Последний предназначен для телеобъектива, который будет обеспечивать высокоэффективный оптический и цифровой зум. Продукт также предлагает поддержку сетей 5G, подтверждая совместимость со стандартами подключения NSA и SA. Наконец, новинку оснастили 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления в 90 Гц. Стоимость Vivo X30 на глобальном рынке оценили в 455 долларов США.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:47

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