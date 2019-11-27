Вирус гриппа стал устойчивее после борьбы с противовирусными лекарствами





Итогом проведения исследования стало обнаружение возможности получения вирусов сопротивления воздействию лекарств в течение всего 2-х дней. Многие ожидают появления лекарства ксофлюза для подавления гриппа. Медикамент даже называли «чудо-препаратом», поскольку он может избавить пациента от симптомов болезни в течение всего 2-х дней, однако в действительности ситуация не настолько благоприятна. Лекарство вызывает высокую сопротивляемость вируса к иным медпрепаратам.В октябре 2018 года ксофлюза получила одобрение со стороны ведомств США. Сама таблетка после однократного использования показывает быстрый эффект удаления симптомов. Во время проведения клинических испытаний вещество уменьшило среднее время течения болезни до 2,5 дней против более частых 3,3 дней. В то же время высокая температура при помощи ксофлюзы была нивелирована всего за один день, хотя во многих иных случаях на это требуется порядка 42 часов. Суммарная длительности гриппа составила лишь 1 день после употребления «чудо-препарата» вместо стандартных 4-х.Исследователи из Университета Висконсин-Мэдисон сообщили, что медикамент имеет определённые неприятные последствия своей работы. При ликвидации вируса в организме может произойти мутация возбудителя заболевания. Для пациента опасности в этом нет никакой, однако заразивший близких или родных вирус будет победить значительно сложнее ввиду его высокой сопротивляемости большинству лекарств. Это приводит к более тяжелому течению болезни у других людей.Вдобавок, удалось обнаружить доказательства того, что опасный побочный эффект был выявлен при проведении клинических тестирований. По какой-то причине это не стало препятствием для выпуска лекарства в продажу на территории США, Японии, Гонконга. Сегодня ожидается одобрение лекарства на территории других 20 государств. В Японии обратили особе внимание на случай с двумя детьми. Мальчик 11 лет перенёс тяжелую форму агрессивной разновидности гриппа H3N2. В итоге его вылечили ксофлюзой, что позволило избавиться от жара в течение нескольких часов. При этом спустя всего 5 дней симптом возвратился, а через 2 дня после этого болезнь была обнаружена у его 3-летней сестры. При этом для девочки течение недуга стало значительно сложнее из-за высокой сопротивляемости вируса к существующим препаратам.