«Черный или белый»: Яна Рудковская поинтересовалась у фанатов, образ какого лебедя подходит ей больше

Яна Рудковская часто демонстрирует поклонникам свои роскошные наряды. Сегодня возлюбленная Евгения Плющенко опубликовала несколько снимков. На первой фотографии продюсер запечатлена в белом платье с длинными рукавами, которые украшены перьями. На втором фото знаменитость стоит на ступеньках в черном платье с длинным шлейфом и смотрит прямо в камеру. В комментарии к публикации в социальной сети Instagram Яна Рудковская написала, что для издания Hello она примерила образ белого лебедя, а для бала ей пришло перевоплотиться в черного. Знаменитость отметила, что любит ледовое шоу «Лебединое Озеро», и скоро оно пройдет в Санкт-Петербурге, для этого мероприятия продюсер предложила фанатам выбрать, образ какого лебедя подходит ей больше.Подписчики возлюбленной Евгения Плющенко разошлись во мнениях. Некоторые написали, что ей подходят оба наряда. Меньше чем за один час публикация Яны Рудковской набрала более 5 000 лайков.