В Twitter собираются массово удалять неактивные аккаунты





В Twitter сообщают о намерении избавляться от "заброшенных" аккаунтов. Компания отправила предупреждающие письма юзерам, которые не использовали свои профили. Если они хотят сохранить контроль над собственной лентой, они должны совершить вход в систему до 11 декабря. Кроме того, они должны выполнить ряд указанных в сообщении действий, включая принятие последних условий и правил социальной сети. В соответствии с "политикой неактивности" в ​​отношении учетных записей бренд активно обращается с помощью к людям, которые не были на платформе более шести месяцев. Представители компании не сказали, когда именно неиспользуемые учетные записи снова станут доступны для общественности.Частью этих мероприятий является поощрение людей к активному использованию Twitter, если они прошли регистрацию учетной записи. Фирма, в отличие от Facebook, не предлагает опцию "мемориализации", которая блокирует учетную запись исключительно для просмотра, запрещая новые взаимодействия. Это означает, что у умерших пользователей будут удалены их профили, если только у близкого человека или другого лица не будет данных для входа в систему. Однако, массовая чистка произойдет не один раз, а станет длительным процессом в течение многих месяцев. Специалисты говорят, что юзеры не обязаны публиковать твиты, но должны посещать социальную платформу хотя бы раз в полгода.