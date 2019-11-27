Телеведущая Ксения Собчак хотела продолжить заниматься политикой
Известная телеведущая Ксения Собчак рассказала своим поклонникам о том, что хотела бы продолжать заниматься политикой и дальше. По ее словам, ей не очень понравилось, когда фанаты говорили о том, что она исчезла с политической арены.
Такая публикация светской львицы всего за несколько часов набрала более 30-ти тысяч лайков. Те, кто прокомментировал эту запись отметили, чтобы Ксения никого не случала и продолжала заниматься тем, чем ей нравится несмотря ни на что.
Известно, что из-за политических высказываний у Ксении Собчак начались проблемы и на нее готовится в суде иск. Однако хейтеры подчеркнули, что Собчак заслужила то, что с ней происходит.
Были и те, кто сказал, чтобы ведущая возвращалась в проект "Дом-2" и разворачивала свою политическую деятельность уже там. На такие комментарии Ксения Собчак никак не ответила. Напомним, что ранее супруга Константина Богомолова уже говорила о том, что работа в "Доме-2" до сих пор ее преследует. Среди фанатов телеведущей достаточно людей, которым нравится Собчак как журналист, а также политик.
Такая публикация светской львицы всего за несколько часов набрала более 30-ти тысяч лайков. Те, кто прокомментировал эту запись отметили, чтобы Ксения никого не случала и продолжала заниматься тем, чем ей нравится несмотря ни на что.
Известно, что из-за политических высказываний у Ксении Собчак начались проблемы и на нее готовится в суде иск. Однако хейтеры подчеркнули, что Собчак заслужила то, что с ней происходит.
Были и те, кто сказал, чтобы ведущая возвращалась в проект "Дом-2" и разворачивала свою политическую деятельность уже там. На такие комментарии Ксения Собчак никак не ответила. Напомним, что ранее супруга Константина Богомолова уже говорила о том, что работа в "Доме-2" до сих пор ее преследует. Среди фанатов телеведущей достаточно людей, которым нравится Собчак как журналист, а также политик.