Агент Юлии Барановской прокомментировал слухи о ее беременности

Примечательно, что сама Юлия Барановская после разрыва отношений с футболистом Андреем Аршавиным старается поменьше говорить о личной жизни. Более того, знаменитость воспитывает троих детей, а потому старается не распространяться о своих романах, а на светских мероприятиях появляется сама. Совсем недавно Барановская появилась на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в ярком зеркальном платье и вместе с Максимом Приваловым опрашивала гостей этого мероприятия. Фотографии с церемонии она опубликовала позднее на своей страничке в социальной сети Instagram, а многочисленные подписчики сразу же обратили внимание на округлившиеся формы живота звезды. Это и послужило толком к появлению многочисленных слухов о том, что Барановская находится в положении.Пиар-агент телеведущей Элина даже подтвердила, что слухи о беременности активно набирают обороты, но отметила, что они являются совершенно необоснованными, поскольку фотографии были просто сделаны не с самого удачного ракурса. Между тем, поклонники все еще надеются на то, что Барановская снова сойдется с Аршавиным и даже выйдет за него замуж.