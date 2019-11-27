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Агент Юлии Барановской прокомментировал слухи о ее беременности

Слухи о беременности известной российской радио и телеведущей Юлии Барановской, появившиеся несколько дней тому назад, дошли и до самой знаменитости. Отреагировать на них с подробными комментариями пришлось агенту артистки.
Агент Юлии Барановской прокомментировал слухи о ее беременности

Примечательно, что сама Юлия Барановская после разрыва отношений с футболистом Андреем Аршавиным старается поменьше говорить о личной жизни. Более того, знаменитость воспитывает троих детей, а потому старается не распространяться о своих романах, а на светских мероприятиях появляется сама. Совсем недавно Барановская появилась на церемонии вручения премии «Золотой граммофон» в ярком зеркальном платье и вместе с Максимом Приваловым опрашивала гостей этого мероприятия. Фотографии с церемонии она опубликовала позднее на своей страничке в социальной сети Instagram, а многочисленные подписчики сразу же обратили внимание на округлившиеся формы живота звезды. Это и послужило толком к появлению многочисленных слухов о том, что Барановская находится в положении.

Пиар-агент телеведущей Элина даже подтвердила, что слухи о беременности активно набирают обороты, но отметила, что они являются совершенно необоснованными, поскольку фотографии были просто сделаны не с самого удачного ракурса. Между тем, поклонники все еще надеются на то, что Барановская снова сойдется с Аршавиным и даже выйдет за него замуж.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:30

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