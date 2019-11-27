Ученые ограничили возраст колец Сатурна 100 миллионами лет





Ранее кольца Сатурна рассматривались как ровесники всей Солнечной системы. Речь шла о возрасте порядка 4 млрд лет, однако полученные астрономами данные указывают, что данная гипотеза является ошибочной, поскольку пылевые орбитальные конструкции существенно моложе.Ученые провели множество исследований, однако прямое изучение объектов оказалось невозможным. Исследователи решили воспользоваться косвенными методиками оценки. Американские астрономы предложили ориентироваться на космическую пыль, которая оседает на фрагментах из льда и камня, оседающую на кольцах. За счет исследования вещества при помощи станции Kassini удалось установить, что на сегодня такая пыль занимает порядка 1% от всей массы колец. Скорость осаждения приблизительно известна, поэтому учёные провели расчеты возраста существования колец Сатурна. Они оценили последний в 10-100 миллионов лет.Для космических объектов это достаточно небольшой промежуток времени. При этом часть планетологов выступила против такого рода оценивания. Подчеркивается возможность существования разного рода неучтённых факторов, которые могли спровоцировать замедление скорости оседания пыли в начальные этапы развития колец. Еще одна версия рассматривает возможность самостоятельной очистки объектов от избытка налёта.