Евгений Миронов принял участие в VR-спектакле об убийстве Николая II

Художественный руководитель Нового Пространства столичного Театра Наций Евгений Миронов раскрыл подробности нового VR-спектакля "Я убил царя". Его премьера состоялась 25 ноября и рассказывала историю убийства царской семьи в 1918 году. По словам актера, это была попытка воссоздать в мультимедийном формате события, которые произошли в Екатеринбурге более ста лет тому назад. При этом он сыграл Николая II, показав сдержанность монарха даже перед лицом неминуемой катастрофы.Для постановки были собраны сотни достоверных документов и фотографий для наиболее точного отображения расстрела, а также происшествий, которые ему предшествовали. А вот роль императрицы Александры досталась актрисе Александринского театра Ольге Белинской, компанию которой составил Иван Щенин, сыгравший 13-летнего цесаревича Алексея. Зрители, пришедшие на спектакль, смогли поучаствовать в качестве непосредственного очевидца событий благодаря очкам дополненной реальности. Известно, что таким образом Миронов пытается экспериментировать с форматом театра, который нуждается в модернизации.