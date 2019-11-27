Наталья Штурм сравнила развод Лолиты Милявской со своим

Наталья Штурм опубликовала несколько своих фотографии, в комментарии к которым написала, что история Лолиты Милявской очень схожа с ее пятилетней давности. Певица сообщила, что у нее с бойфрендом была разница в возрасте 20 лет, а у ее коллеги по сцене с Дмитрием Ивановым - 12 лет. Наталья Штурм напомнила, что после расставания с Александром Зарубиным Лолита Милявская познакомилась с молодым человеком, которым можно манипулировать, и он на это согласен. Певица отметила, что она выдержала в таких отношениях 8 месяцев и восхитилась своей коллегой, которая прожила с Дмитрием Ивановым 9 лет.Также Наталья Штурм написала:. Она добавила, что искренней любви в таком браке быть не может, а все чувства просто придуманы, поскольку состоятельная женщина является социальным врагом бедного, но красивого парня.