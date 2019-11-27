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Наталья Штурм сравнила развод Лолиты Милявской со своим

На странице в Instagram Наталья Штурм сравнила развод Лолиты Милявской со своим. Также исполнительница рассказала о своем расставании 5 лет назад с молодым любовником.
Наталья Штурм сравнила развод Лолиты Милявской со своим

Наталья Штурм опубликовала несколько своих фотографии, в комментарии к которым написала, что история Лолиты Милявской очень схожа с ее пятилетней давности. Певица сообщила, что у нее с бойфрендом была разница в возрасте 20 лет, а у ее коллеги по сцене с Дмитрием Ивановым - 12 лет. Наталья Штурм напомнила, что после расставания с Александром Зарубиным Лолита Милявская познакомилась с молодым человеком, которым можно манипулировать, и он на это согласен. Певица отметила, что она выдержала в таких отношениях 8 месяцев и восхитилась своей коллегой, которая прожила с Дмитрием Ивановым 9 лет.

Также Наталья Штурм написала: "Что выигрывает женщина в таких отношениях? Вроде при мужчинке, постоянный партнёр, но в любой момент его можно заткнуть, чтобы знал своё место". Она добавила, что искренней любви в таком браке быть не может, а все чувства просто придуманы, поскольку состоятельная женщина является социальным врагом бедного, но красивого парня.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:03

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