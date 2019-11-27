Актер Михаил Ефремов высмеял чиновников Екатеринбурга из-за «укладки плитки на снег»





Выступая на сцене местного Дворца молодежи, популярный артист прочитал одно из стихотворений, посвященное представителям екатеринбургской власти. В произведении говорится о том, что плитку на улицах города будут «класть на снег», видимо, авторы подразумевали затянувшийся ремонт улиц столицы Свердловской области. Зритель пришел в восторг от подобной сатиры, поэтому большинству присутствовавших в зале спектакль пришелся по вкусу.Стоит напомнить, ранее в прессе появились сообщения о том, что властям Екатеринбурга не удается завершить работы по ремонту тротуаров города в установленные сроки. Закончить работы планировалось еще в начале октября, причем, из-за ремонта практически в течение всего лета центральные улицы были перекопаны, что создало горожанам немало дискомфорта. А теперь из-за срыва сроков строители укладывают тротуарную плитку практически в снег.