Онкологи составили «зеленое» меню для защиты от рака
Врачи-онкологи из Сеченовского университета опубликовали памятку, которая поможет защититься от развития рака. Более того, специалисты даже составили специальное «зеленое» меню, которое поможет предотвратить появление новообразований.
Как показали многочисленные исследования, утверждают онкологи, существует ряд принципов организации питания, которые помогают существенно сократить риск развития рака. К примеру, в числу полезных продуктов часто относят зеленые овощи, потому что в их составе почти не содержатся «плохие» быстроусвояемые углеводы. Эти овощи не провоцируют повышение уровня сахара в крови и имеют низкую калорийность, поэтому есть их можно практически в любых количества.
Самым лучшим продуктом онкологи называют листья салата, причем, чем более насыщенным будет их цвет, тем больше пользы они принесут. Кроме того, для профилактики онкологических заболеваний советуют стараться включать в рацион цветную капусту, шпинат, брокколи, лук порей и зеленый лук, а также репу.
Как показали многочисленные исследования, утверждают онкологи, существует ряд принципов организации питания, которые помогают существенно сократить риск развития рака. К примеру, в числу полезных продуктов часто относят зеленые овощи, потому что в их составе почти не содержатся «плохие» быстроусвояемые углеводы. Эти овощи не провоцируют повышение уровня сахара в крови и имеют низкую калорийность, поэтому есть их можно практически в любых количества.
Самым лучшим продуктом онкологи называют листья салата, причем, чем более насыщенным будет их цвет, тем больше пользы они принесут. Кроме того, для профилактики онкологических заболеваний советуют стараться включать в рацион цветную капусту, шпинат, брокколи, лук порей и зеленый лук, а также репу.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:00