АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как встретить новогодние праздники без проблем с кислотным…
EUR 70.52 USD 64.02
Курс валют на 27.11.2019

Онкологи составили «зеленое» меню для защиты от рака

Врачи-онкологи из Сеченовского университета опубликовали памятку, которая поможет защититься от развития рака. Более того, специалисты даже составили специальное «зеленое» меню, которое поможет предотвратить появление новообразований.
Онкологи составили «зеленое» меню для защиты от рака

Как показали многочисленные исследования, утверждают онкологи, существует ряд принципов организации питания, которые помогают существенно сократить риск развития рака. К примеру, в числу полезных продуктов часто относят зеленые овощи, потому что в их составе почти не содержатся «плохие» быстроусвояемые углеводы. Эти овощи не провоцируют повышение уровня сахара в крови и имеют низкую калорийность, поэтому есть их можно практически в любых количества.

Самым лучшим продуктом онкологи называют листья салата, причем, чем более насыщенным будет их цвет, тем больше пользы они принесут. Кроме того, для профилактики онкологических заболеваний советуют стараться включать в рацион цветную капусту, шпинат, брокколи, лук порей и зеленый лук, а также репу.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Евгений Миронов принял участие в VR-спектакле об убийстве Николая…
Ученые ограничили возраст колец Сатурна 100 миллионами…
Актер Михаил Ефремов высмеял чиновников Екатеринбурга из-за «укладки плитки на…
«Жирная девочка»: Американку возмутило домашнее задание…
Наталья Штурм сравнила развод Лолиты Милявской со…
Онкологи составили «зеленое» меню для защиты от…
Сценарий последнего эпизода "Звездных войн" хотели продать на…
Эксперты составили списфок надежных кроссоверов на рынке…
«Волнуется за меня больше, чем я сама»: Беременная Оксана Самойлова рассказала об отношении…
Врачи назвали 5 способов для улучшения обмена…
Анастасия Волочкова вспомнила о встрече с Артуром Гаспаряном в гримерке Аллы…
Ученые: Самообследование не спасет от рака…
Звезде "Дома-2" Анастасии Стецевят нужна сложная операция из-за перелома…
Стало известно, как защитить «умные» гаджеты от…
Анна Нетребко удивила фанатов растяжой в центре…
Один из самых дорогих Nissan в истории выставили на…
Селена Гомес появилась на публике в слишком тесном…
Эксперт прокомментировал сообщения об утечке данных банковских…
«Нужен сварщик, который стал бы Илоном Маском»: Сергей Шнуров о популяризации рабочих профессий в…
В Роструде подсказали, как сделать 31 декабря…
Оксана Воеводина решила устроиться на работу после отказа экс-короля Малайзии помогать…
Житель Забайкалья стал миллионером, купив лотерею на…
Дмитрий Борисов рассказал, что не уступил Ксении Собчак место ведущей «Пусть…
Xiaomi выпустила новые смарт-часы для детей за…
«Ты просто не помнишь»: Ирина Дубцова «впервые» ела лося в компании…
Ученые назвали причины чрезмерной тяги к…
Автор «Джека Ричера» назвал Тома Круза слишком старым для съёмках в…
Свыше миллиона рабочих мест: В России зафиксировано рекордное число открытых…
В Сети появились первые кадры, как Александра Черно объявила о беременности на…
Аналитики IDC назвали самые популярные смартфоны в…
«Чтобы прекратить все слухи»: Актриса Любовь Толкалина рассекретила своего…
Российские банки придумали защиту от воровства…
Звезда "Дома-2" Антон Гусев впервые показал свою мать, которую стыдится знакомить с Викторией…
Медики рассказали о негативных последствиях нехватки железа в…
Беременная Мила Йовович показала смешное фото с младшей…
Volvo и Geely создали новый купеобразный…
Специалисты рассказали об особенностях действия…
Надежда Бабкина удивила поклонников появлением в кожаных…
Разработана уникальная операция, избавляющая от кривых…
Звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс купил часть виртуального оператора…
Просмотреть все новости