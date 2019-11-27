Онкологи составили «зеленое» меню для защиты от рака





Как показали многочисленные исследования, утверждают онкологи, существует ряд принципов организации питания, которые помогают существенно сократить риск развития рака. К примеру, в числу полезных продуктов часто относят зеленые овощи, потому что в их составе почти не содержатся «плохие» быстроусвояемые углеводы. Эти овощи не провоцируют повышение уровня сахара в крови и имеют низкую калорийность, поэтому есть их можно практически в любых количества.Самым лучшим продуктом онкологи называют листья салата, причем, чем более насыщенным будет их цвет, тем больше пользы они принесут. Кроме того, для профилактики онкологических заболеваний советуют стараться включать в рацион цветную капусту, шпинат, брокколи, лук порей и зеленый лук, а также репу.