Сценарий последнего эпизода "Звездных войн" хотели продать на eBay





Режиссер из Lucasfilm Дж.Дж. Абрамс признает, что настоящий сценарий фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход" был когда-то доступен на eBay. Его можно было купить в интернет-магазине за баснословную сумму, которую кинодел решил не раскрывать. Напоминаем, что вышеупомянутый фильм может быть самым важным во всей франшизе, поскольку завершает историю, которая создавалась с момента выхода «Звездных войн: Новая надежда» в 1977 году. Эта кинолента может завершить первый этап вымышленной вселенной космической оперы.Режиссер признает, что в какой-то момент один из актеров оставил настоящий сценарий «Звездных войн: Восхождение Скайуокера» под кроватью, которую позже обнаружила его экономка. Этот текст в конечном итоге попал на eBay, но, к счастью, бренд предотвратил его продажу. В конце концов, фильм завершает сагу о Скайуокере, поэтому любые "спойлеры" являются недопустимыми. Известно, что в новом проекте вернутся сенатор Палпатин и Лея Органа, которая окажется последним джедаем. Это путешествие в далекой-далекой галактике, которое увлекало фанатов на протяжении более четырех десятилетий, должно завершиться премьерой фильма 19 декабря 2019 года.