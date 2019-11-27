Анастасия Волочкова вспомнила о встрече с Артуром Гаспаряном в гримерке Аллы Пугачевой

Анастасия Волочкова ежедневно рассказывает преданным поклонникам о происходящих в ее жизни событиях. Сегодня знаменитая танцовщица опубликовала несколько фотографий. На одной она запечатлена с Артуром Гаспаряном, на другой сфотографирована с Аллой Пугачевой. В комментарии к опубликованным в Instagram снимкам балерина написала, что с опозданием, но все же хочет поздравить журналиста с днём рождения и пожелать ему счастья и добра. Встреча Анастасии Волочковой и Артура Гаспаряна на Юбилейном концерте Примадонны перед началом, а потом за кулисами в ее гримерке была очень трогательной.В конце своего поста танцовщица поблагодарила музыкального критика за поддержку. Подписчики присоединились к поздравлениям знаменитой балерины. Также фанаты оставили множество комплиментов Анастасии Волочковой. За несколько десятков минут публикация набрала почти 2 000 лайков.