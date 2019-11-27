Врачи назвали 5 способов для улучшения обмена веществ





Врачи говорят, что для эффективного сжигания калорий необходимо придерживаться нескольких советов. Во-первых, нужно составить совместно с диетологом наиболее оптимальную диету. Рацион должен содержать в равной мере углеводы, белки и жиры, которые позволят нормализовать уровень инсулина в крови, при этом избавляя человека от лишнего веса. Хотя в обществе довольно популярным является заблуждение о трехразовом ежедневном питании, на самом деле следует употреблять пищу маленькими порциями через каждые несколько часов.Кроме того, усилить обмен веществ может оказаться невозможным без соответствующих тренировок. Внимание рекомендуют обратить на интенсивные физические упражнения в конце дня с частыми перерывами. К таковым эксперты относят продолжительный бег, который необходимо дополнять полноценным отдыхом. Этого можно достигнуть засыпанием после 22:00 и вставанием с кровати в 5-м или 7-м часу утра. Восстановить энергию после тяжелых нагрузок поможет зеленый чай или чистая вода. Не лишним будет употреблять ее до 2 литров в сутки.