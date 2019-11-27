Звезде "Дома-2" Анастасии Стецевят нужна сложная операция из-за перелома ноги

Известно, что Анастасия Стецевят подскользнулась на ступеньках, в результате чего повредила себе ногу. Изначально все думали, что у нее обычный вывих, но оказалось, что у проектантки перелом. Помимо этого, у Анастасии начались сильные проблемы с коллективом, а особенно не задалось общение с Татьяной Строковой. В итоге девушка была вынуждена отправиться в Москву на костылях, чтобы уже в столице решать все свои проблемы.Впереди у участницы "Дома-2" операция, во время которой ей поставят в ногу специальную пластину, а после длительный курс реабилитации, который займет не менее 1,5 месяцев.Однако даже несмотря на то, что сейчас в жизни Анастасии Стецевят не самый простой период, она все равно не теряет надежды встретить свою любовь именно в рамках проекта, о чем в последнее время уже неоднократно заявила.