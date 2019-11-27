Ученые: Самообследование не спасет от рака груди





Принято считать, что во время сильного сжатия груди происходит травмирование тканей, провоцирующее последующее возникновение онкозаболевания. Молочные железы являются нежной частью организма, поэтому грубые действия с ними в действительности недопустимы. Во время обследования женщины обязаны сохранять высокую степень деликатности. Для тех, кому 20-40 лет, требуется проходить профилактический осмотр маммолога ежегодно. После 40 лет потребуется делать маммографию, однако и стандартное самообследование может принести пользу. Последнее рекомендуется проводить в период 5-12 дня цикла.Во время проведения осмотра молочных желез стоит оценить состояние ареолы и сосков на появление каких-либо изменений, покраснений либо сыпи. Подняв руки вверх, женщине нужно расположиться напротив зеркала и тщательно осмотреть свою грудь. Появление асимметричности не указывает на развитие онкологии, однако при увеличении разницы размера на протяжении нескольких месяцев желательно обратиться к медикам. В качестве второго этапа осмотра рекомендуется провести ощупывание при помощи подушечек пальцев. Во время этой процедуры одна из рук должна быть заведена за голову. Помимо этого, стоит проследить за тем, чтобы другая ладонь ложилась на грудь, совершая круговые движения вплоть до приближения к области подмышек. В случае надавливания на соски не должны появляться никакие выделения.