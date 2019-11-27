АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как встретить новогодние праздники без проблем с кислотным…
EUR 70.52 USD 64.02
Курс валют на 27.11.2019

Ученые: Самообследование не спасет от рака груди

Ученые подчеркнули, что самообследование не помогает спастись от рака груди, однако своевременное обнаружение недуга даст возможность начать лечение с более высокими шансами на успешное излечение.

Принято считать, что во время сильного сжатия груди происходит травмирование тканей, провоцирующее последующее возникновение онкозаболевания. Молочные железы являются нежной частью организма, поэтому грубые действия с ними в действительности недопустимы. Во время обследования женщины обязаны сохранять высокую степень деликатности. Для тех, кому 20-40 лет, требуется проходить профилактический осмотр маммолога ежегодно. После 40 лет потребуется делать маммографию, однако и стандартное самообследование может принести пользу. Последнее рекомендуется проводить в период 5-12 дня цикла.

Во время проведения осмотра молочных желез стоит оценить состояние ареолы и сосков на появление каких-либо изменений, покраснений либо сыпи. Подняв руки вверх, женщине нужно расположиться напротив зеркала и тщательно осмотреть свою грудь. Появление асимметричности не указывает на развитие онкологии, однако при увеличении разницы размера на протяжении нескольких месяцев желательно обратиться к медикам. В качестве второго этапа осмотра рекомендуется провести ощупывание при помощи подушечек пальцев. Во время этой процедуры одна из рук должна быть заведена за голову. Помимо этого, стоит проследить за тем, чтобы другая ладонь ложилась на грудь, совершая круговые движения вплоть до приближения к области подмышек. В случае надавливания на соски не должны появляться никакие выделения.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Евгений Миронов принял участие в VR-спектакле об убийстве Николая…
Ученые ограничили возраст колец Сатурна 100 миллионами…
Актер Михаил Ефремов высмеял чиновников Екатеринбурга из-за «укладки плитки на…
«Жирная девочка»: Американку возмутило домашнее задание…
Наталья Штурм сравнила развод Лолиты Милявской со…
Онкологи составили «зеленое» меню для защиты от…
Сценарий последнего эпизода "Звездных войн" хотели продать на…
Эксперты составили списфок надежных кроссоверов на рынке…
«Волнуется за меня больше, чем я сама»: Беременная Оксана Самойлова рассказала об отношении…
Врачи назвали 5 способов для улучшения обмена…
Анастасия Волочкова вспомнила о встрече с Артуром Гаспаряном в гримерке Аллы…
Ученые: Самообследование не спасет от рака…
Звезде "Дома-2" Анастасии Стецевят нужна сложная операция из-за перелома…
Стало известно, как защитить «умные» гаджеты от…
Анна Нетребко удивила фанатов растяжой в центре…
Один из самых дорогих Nissan в истории выставили на…
Селена Гомес появилась на публике в слишком тесном…
Эксперт прокомментировал сообщения об утечке данных банковских…
«Нужен сварщик, который стал бы Илоном Маском»: Сергей Шнуров о популяризации рабочих профессий в…
В Роструде подсказали, как сделать 31 декабря…
Оксана Воеводина решила устроиться на работу после отказа экс-короля Малайзии помогать…
Житель Забайкалья стал миллионером, купив лотерею на…
Дмитрий Борисов рассказал, что не уступил Ксении Собчак место ведущей «Пусть…
Xiaomi выпустила новые смарт-часы для детей за…
«Ты просто не помнишь»: Ирина Дубцова «впервые» ела лося в компании…
Ученые назвали причины чрезмерной тяги к…
Автор «Джека Ричера» назвал Тома Круза слишком старым для съёмках в…
Свыше миллиона рабочих мест: В России зафиксировано рекордное число открытых…
В Сети появились первые кадры, как Александра Черно объявила о беременности на…
Аналитики IDC назвали самые популярные смартфоны в…
«Чтобы прекратить все слухи»: Актриса Любовь Толкалина рассекретила своего…
Российские банки придумали защиту от воровства…
Звезда "Дома-2" Антон Гусев впервые показал свою мать, которую стыдится знакомить с Викторией…
Медики рассказали о негативных последствиях нехватки железа в…
Беременная Мила Йовович показала смешное фото с младшей…
Volvo и Geely создали новый купеобразный…
Специалисты рассказали об особенностях действия…
Надежда Бабкина удивила поклонников появлением в кожаных…
Разработана уникальная операция, избавляющая от кривых…
Звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс купил часть виртуального оператора…
Просмотреть все новости