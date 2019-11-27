«Волнуется за меня больше, чем я сама»: Беременная Оксана Самойлова рассказала об отношении Джигана

Самойлову и Джигана считают одной из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе. Супруги воспитывают троих дочерей и готовятся стать родителями снова. Поклонники считают этот семейный союз примером для подражания и с нетерпением ждут новых известий о личной жизни знаменитостей. Впрочем, сама Оксана Самойлова, как и ее супруг, охотно делится с поклонниками подробностями о личной жизни. Совсем недавно модель решила рассказать широкой публике о том, как проходит ее беременность. По утверждению знаменитости, в обычной жизненной суете она иногда даже забывает о том, что находится в положении, однако супруг при этом держит все под своим чутким контролем., - пишет она на своей страничке в социальной сети Instagram.В подтверждение своих слов Самойлова сопроводила запись трогательным фото, на котором позирует вместе со знаменитым музыкантом, который держит в руках огромный букет из роз.