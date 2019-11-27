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«Волнуется за меня больше, чем я сама»: Беременная Оксана Самойлова рассказала об отношении Джигана

Беременная супруга известного российского рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала о том, что муж переживает о ее здоровье еще больше, чем она сама. Как утверждает знаменитость, в такие периоды артист старается контролировать практически каждый ее шаг, начиная от питания, заканчивая количеством часов, проведенных на работе.
«Волнуется за меня больше, чем я сама»: Беременная Оксана Самойлова рассказала об отношении Джигана

Самойлову и Джигана считают одной из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе. Супруги воспитывают троих дочерей и готовятся стать родителями снова. Поклонники считают этот семейный союз примером для подражания и с нетерпением ждут новых известий о личной жизни знаменитостей. Впрочем, сама Оксана Самойлова, как и ее супруг, охотно делится с поклонниками подробностями о личной жизни. Совсем недавно модель решила рассказать широкой публике о том, как проходит ее беременность. По утверждению знаменитости, в обычной жизненной суете она иногда даже забывает о том, что находится в положении, однако супруг при этом держит все под своим чутким контролем. «Муж волнуется за меня больше, чем я сама», - пишет она на своей страничке в социальной сети Instagram.

В подтверждение своих слов Самойлова сопроводила запись трогательным фото, на котором позирует вместе со знаменитым музыкантом, который держит в руках огромный букет из роз.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:43

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