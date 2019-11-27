Анна Нетребко удивила фанатов растяжой в центре Милана

Карьера Анны Нетребко заносит её в самые стильные уголки мира, одним из которых оказался итальянский Милан. Недавно звезда опубликовала фотографии из романтичного города, которые вызвали восторженные реакции у подписчиков в соцсети Instagram. Однако фанаты удивлялись не архитектуре и окружающей красоте, а необычной физической подготовке исполнительницы. На снимках видно, как знаменитость демонстрирует впечатлительную растяжку, которая все же уступает Анастасии Волочковой.Все же поклонники остались удовлетворены её способностями, оставляя лестные комментарии. Они также отмечали необычный ракурс и в шутку спрашивали, не является ли Нетребко тайной балериной. Она же, в свою очередь, подписала публикацию словами:. Напоминаем, что следующее выступление знаменитой оперной дивы намечено на 7 декабря в Милане. Концерт будет происходить в театре "Ла скала" под названием "Пуччини. Тоска".