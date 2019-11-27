Стало известно, как защитить «умные» гаджеты от хакеров
Так называемые «умные» устройства постепенно набирают популярность и становятся привычными для все большего числа людей. Между тем, пользователям следует предпринимать определенные меры, чтобы злоумышленники не могли дистанционного получить доступ к их гаджетам. О таких мерах рассказал специалист в сфере безопасности компании Avast Мартин Хрон.
По словам эксперта, устройства, входящие в сегмент «Интернета вещей» видятся многим людям очень удобными. Но многие люди до сих пор не понимают, что такая техника довольно уязвима. «Хакерам достаточно обнаружить всего одну брешь, чтобы получить полный доступ ко всем устройствам в домашней сети», - утверждает он. Как отмечает специалист, многие сразу же начинают использовать свои смарт-устройства, даже не заглядывая в инструкцию, и такая безответственность чревата серьезными проблемами, поскольку каждый подобный гаджет потенциально является мишенью для хакеров. «Добавляя в домашнюю сеть что-то новое, обязательно изучите все подробности, в том числе протоколы безопасности», - утверждает Хрон.
Главное устройство, которое отвечает за безопасность домашней сети, уверен эксперт, – роутер. Чаще всего это устройство поставляется с установленным по умолчанию паролем. Проблема усугубляется еще и тем, что у большинства маршрутизаторов одинаковые учетные данные, поэтому найти их в сети часто не составляет никакого труда. Именно по этой причине так важно сразу же сменить предустановленный заводской пароль на более сложный. Также эксперт рекомендует не пренебрегать обновлениями системы и устанавливать их сразу же, как только разработчики выкладывают их в общий доступ.
По словам эксперта, устройства, входящие в сегмент «Интернета вещей» видятся многим людям очень удобными. Но многие люди до сих пор не понимают, что такая техника довольно уязвима. «Хакерам достаточно обнаружить всего одну брешь, чтобы получить полный доступ ко всем устройствам в домашней сети», - утверждает он. Как отмечает специалист, многие сразу же начинают использовать свои смарт-устройства, даже не заглядывая в инструкцию, и такая безответственность чревата серьезными проблемами, поскольку каждый подобный гаджет потенциально является мишенью для хакеров. «Добавляя в домашнюю сеть что-то новое, обязательно изучите все подробности, в том числе протоколы безопасности», - утверждает Хрон.
Главное устройство, которое отвечает за безопасность домашней сети, уверен эксперт, – роутер. Чаще всего это устройство поставляется с установленным по умолчанию паролем. Проблема усугубляется еще и тем, что у большинства маршрутизаторов одинаковые учетные данные, поэтому найти их в сети часто не составляет никакого труда. Именно по этой причине так важно сразу же сменить предустановленный заводской пароль на более сложный. Также эксперт рекомендует не пренебрегать обновлениями системы и устанавливать их сразу же, как только разработчики выкладывают их в общий доступ.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:13