Стало известно, как защитить «умные» гаджеты от хакеров





По словам эксперта, устройства, входящие в сегмент «Интернета вещей» видятся многим людям очень удобными. Но многие люди до сих пор не понимают, что такая техника довольно уязвима., - утверждает он. Как отмечает специалист, многие сразу же начинают использовать свои смарт-устройства, даже не заглядывая в инструкцию, и такая безответственность чревата серьезными проблемами, поскольку каждый подобный гаджет потенциально является мишенью для хакеров., - утверждает Хрон.Главное устройство, которое отвечает за безопасность домашней сети, уверен эксперт, – роутер. Чаще всего это устройство поставляется с установленным по умолчанию паролем. Проблема усугубляется еще и тем, что у большинства маршрутизаторов одинаковые учетные данные, поэтому найти их в сети часто не составляет никакого труда. Именно по этой причине так важно сразу же сменить предустановленный заводской пароль на более сложный. Также эксперт рекомендует не пренебрегать обновлениями системы и устанавливать их сразу же, как только разработчики выкладывают их в общий доступ.