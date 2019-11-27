Оксана Воеводина решила устроиться на работу после отказа экс-короля Малайзии помогать сыну





Как рассказывает сама Воеводина, отец мальчика на данный момент отказывается признавать его своим сыном, да и финансово он по-прежнему не помогает бывшей жене. В этом вопросе Мухаммад занял принципиальную позицию и не собирается идти на уступки экс-возлюбленной., - приводит слова модели «Комсомолка».Сейчас Оксана Воеводина ходит на курсы повышения квалификации и планирует заняться развитием собственного косметического бизнеса. Как рассчитывает «Мисс Москва 2015», многие россияне проявят интерес к ее услугам. Если же бизнес в России успешным не окажется, что знаменитость не исключает варианта со своим переездом за рубеж. Также Воеводина отметила, что максимум своего свободного времени старается уделять маленькому сыну.