Оксана Воеводина решила устроиться на работу после отказа экс-короля Малайзии помогать сыну
Известная российская модель Оксана Воеводина, которая ранее стала супругой бывшего короля Малайзии Фариса Мухаммада и даже родила монарху сына, в ближайшем будущем планирует устроиться на работу. По словам знаменитости, деньги ей нужны на содержание сыны Леона.
Как рассказывает сама Воеводина, отец мальчика на данный момент отказывается признавать его своим сыном, да и финансово он по-прежнему не помогает бывшей жене. В этом вопросе Мухаммад занял принципиальную позицию и не собирается идти на уступки экс-возлюбленной. «У меня благодаря ему прекрасный сын, хотя бы за это я могут быть ему благодарна. Что касается всего остального, то это моя жизнь, и мне ее принимать со всеми теми событиями, которые в ней происходят, вне зависимости от того, как я к ним отношусь», - приводит слова модели «Комсомолка».
Сейчас Оксана Воеводина ходит на курсы повышения квалификации и планирует заняться развитием собственного косметического бизнеса. Как рассчитывает «Мисс Москва 2015», многие россияне проявят интерес к ее услугам. Если же бизнес в России успешным не окажется, что знаменитость не исключает варианта со своим переездом за рубеж. Также Воеводина отметила, что максимум своего свободного времени старается уделять маленькому сыну.
Как рассказывает сама Воеводина, отец мальчика на данный момент отказывается признавать его своим сыном, да и финансово он по-прежнему не помогает бывшей жене. В этом вопросе Мухаммад занял принципиальную позицию и не собирается идти на уступки экс-возлюбленной. «У меня благодаря ему прекрасный сын, хотя бы за это я могут быть ему благодарна. Что касается всего остального, то это моя жизнь, и мне ее принимать со всеми теми событиями, которые в ней происходят, вне зависимости от того, как я к ним отношусь», - приводит слова модели «Комсомолка».
Сейчас Оксана Воеводина ходит на курсы повышения квалификации и планирует заняться развитием собственного косметического бизнеса. Как рассчитывает «Мисс Москва 2015», многие россияне проявят интерес к ее услугам. Если же бизнес в России успешным не окажется, что знаменитость не исключает варианта со своим переездом за рубеж. Также Воеводина отметила, что максимум своего свободного времени старается уделять маленькому сыну.