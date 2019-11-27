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Оксана Воеводина решила устроиться на работу после отказа экс-короля Малайзии помогать сыну

Известная российская модель Оксана Воеводина, которая ранее стала супругой бывшего короля Малайзии Фариса Мухаммада и даже родила монарху сына, в ближайшем будущем планирует устроиться на работу. По словам знаменитости, деньги ей нужны на содержание сыны Леона.
Оксана Воеводина решила устроиться на работу после отказа экс-короля Малайзии помогать сыну

Как рассказывает сама Воеводина, отец мальчика на данный момент отказывается признавать его своим сыном, да и финансово он по-прежнему не помогает бывшей жене. В этом вопросе Мухаммад занял принципиальную позицию и не собирается идти на уступки экс-возлюбленной. «У меня благодаря ему прекрасный сын, хотя бы за это я могут быть ему благодарна. Что касается всего остального, то это моя жизнь, и мне ее принимать со всеми теми событиями, которые в ней происходят, вне зависимости от того, как я к ним отношусь», - приводит слова модели «Комсомолка».

Сейчас Оксана Воеводина ходит на курсы повышения квалификации и планирует заняться развитием собственного косметического бизнеса. Как рассчитывает «Мисс Москва 2015», многие россияне проявят интерес к ее услугам. Если же бизнес в России успешным не окажется, что знаменитость не исключает варианта со своим переездом за рубеж. Также Воеводина отметила, что максимум своего свободного времени старается уделять маленькому сыну.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:37

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