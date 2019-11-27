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В Роструде подсказали, как сделать 31 декабря выходным

Cделать 31 декабря выходным вполне возможно, говорят в Роструде. Для этого необходимо предоставить дополнительный день отдыха при соблюдении ряда условий.

Замруководителя Роструда Иван Шкловец заверяет россиян, что 31 декабря может стать выходным днем при содействии со стороны работодателя. По словам эксперта, работников необходимо добровольно отпустить, решив до этого момента вопрос об оплате труда. Кроме того, поскольку календарные дни с 1 по 8 января будут проходить новогодние каникулы, руководство не имеет права переносить выходные в этот период. Такое решение должно исходить от действия федерального закона или решения представителей власти. Дополнительный день отдыха можно получить, но при выполнении нескольких условий.

Во-первых, если наемный рабочий не использовал дни из ежегодного отпуска, он может потребовать их переноса на 31 декабря. Во-вторых, у него есть возможность взять отгул на этот период, и по согласию с начальством - отработать его за сверхурочное время в выходной день или нерабочий праздничный день. Подобный метод эффективен и в случае ранее отработанного графика. Наконец, сотрудник имеет право взять отпуск за свой счет, однако это негативно скажется на заработной плате.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:44

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